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19:17 (мск), источник: РБК

В Росгвардии заявили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу

Минфин не заложил в бюджет на 2018 год средства, необходимые перевода сотрудников СОБР, ОМОНа и авиационных подразделений Росгвардии на военную службу. Новый статус должен дать сотрудникам службы доступ к военным льготам.

Источник: AP 2017

Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены. Такое заявление сделал первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

По его словам, перенос сроков связан с отсутствием необходимого финансирования. Он подчеркнул, что перевод сотрудников Росгвардии на военную службу в течение 2018 года был утвержден решением Совете безопасности страны.

«На сегодняшний день при рассмотрении бюджета мы видим, что Минфином денежные средства для войск национальной гвардии на выполнение этой задачи не выделяются», — заявил он.

Меликов также рассказал, что ​в ближайшие время состоится совещание «под руководством Верховного главнокомандующего», посвященное этому вопросу. «Но наша позиция незыблема — мы должны перевести этих людей на военную службу, подняв их социальный статус», — заключил замдиректора Росгвардии.

Перевод сотрудников ОМОНа и СОБРа на контрактную основу должен произойти в рамках второго этапа формирования Росгвардии. Новый статус позволит сотрудникам службы получать военные льготы, такие как военная ипотека, а также сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).

Первый этап — формирование личного состава, центрального аппарата и территориальных управлений службы — был завершен в 2016 году.

Во время второго этапа, кроме перевода на военную службу сотрудников Росгвардии, федеральная правоохранительная служба должна определить объемы и порядок выполнения служебно-боевых задач. На третьем этапе реформы Росгвардия должна перевести своих сотрудников на контрактную основу. ​

В сентябре 2017 года начальник главного управления Росгвардии Виктор Мацюк сообщил, что к 2025 году набор в войска силового ведомства будет идти исключительно по контракту.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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