В Крым прибыл Генпрокурор России Юрий Чайка. И провел совещание

Источник: КрымPress

Грузовые фуры останавливали, трафик прерывался, пробки были кошмарными.

Причиной же визита Генпрокурора стало второе совместное совещание Генеральной прокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций. Оно состоялось в Симферополе.

Как информирует пресс-служба крымской прокуратуры, участие в совещании (кроме Ю. Чайки) также приняли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, статс-секретарь — заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений центрального аппарата Генпрокуратуры, прокуроры.

Во вступительном слове Юрий Чайка отметил, что участники совещания продолжат обсуждение вопросов внедрения в органах прокуратуры информационных технологий и мер по укреплению законности в деятельности субъектов учета.

В ходе совещания выступил начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Олег Инсаров, который рассказал о поэтапном внедрении в органах прокуратуры Российской Федерации информационных технологий.