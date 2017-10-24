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23:49 (мск), источник: КрымPress

В Крым прибыл Генпрокурор России Юрий Чайка. И провел совещание

Сегодня в Крым прибыл Генпрокурор России Юрий Чайка. Первыми это почувствовали все автолюбители, имевшие неосторожность оказаться в районе Евпаторийского шоссе, Аэропорта и Объездной.

Источник: КрымPress

Грузовые фуры останавливали, трафик прерывался, пробки были кошмарными.

Причиной же визита Генпрокурора стало второе совместное совещание Генеральной прокуратуры РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций. Оно состоялось в Симферополе.

Как информирует пресс-служба крымской прокуратуры, участие в совещании (кроме Ю. Чайки) также приняли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, статс-секретарь — заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений центрального аппарата Генпрокуратуры, прокуроры.

Во вступительном слове Юрий Чайка отметил, что участники совещания продолжат обсуждение вопросов внедрения в органах прокуратуры информационных технологий и мер по укреплению законности в деятельности субъектов учета.

В ходе совещания выступил начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Олег Инсаров, который рассказал о поэтапном внедрении в органах прокуратуры Российской Федерации информационных технологий.

В завершение совещания Генеральный прокурор Российской Федерации подвёл его итоги и обозначил приоритетные направления работы в рамках формирования цифровой среды в органах прокуратуры.

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