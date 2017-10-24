Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Правда и мифы о работе патологоанатома
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
21:13 (мск), источник: Sputnik.md

На центральной площади Кишинева запретят проводить протесты и не только

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Мэрия (примэрия) Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий на Площади великого национального собрания.

Источник: Sputnik.md

По замыслу кишиневских чиновников, гуляния в сердце молдавской столицы будут проводиться только 10 раз в году, поскольку их «привяжут» к определенным датам.

Площадь будет перекрыта в связи с новогодними праздниками, в День города, в Национальный день вина, в день Независимости, на праздник Limba Noastra, 1 и 9 мая, в день Конституции и в день государственного флага.

В остальных случаях организаторам массовых мероприятий предлагают переместиться в другие части города. Проект закона, предложенный мэрией Кишинева, касается, в том числе и акций протеста. Манифестации предлагают проводить в любых общественных местах, при этом они не должны блокировать движение общественного транспорта. Кроме того, всевозможные марши должны занимать не более одной полосы движения.

По мнению разработчиков проекта, марафоны лучше всего проводить по маршруту от Хынчештского моста на Телецентре до таможенного пункта Леушены. Траектория автозабегов будет следовать от того же моста и до аэропорта Кишинева. Наилучшее место для культурных мероприятий по мнению столичных властей — экономическая зона «Молдэкспо», парк Дендрарий, Ботанический сад, пешеходная улица и сквер перед Театром оперы и балета.

Культурные мероприятия на Площади великого национального собрания разрешат только в случае, если из-за них не возникнет необходимость перекрыть движение транспорта.
Необходимость введения ограничений власти Кишинева объясняют тем, что в последнее время массовые мероприятия в центре столицы проводятся намного чаще, чем ранее. Это, в свою очередь, блокирует движение автотранспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Румынию охватил новый кошмар: зима нагрянула быстро
Стурза рассказал, чем займется на посту главы Минобороны
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Фанатов итальянского клуба заставят посетить Освенцим
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь