Комитет палаты представителей США начал расследование «урановой сделки»

«О чем мы собираемся объявить сегодня — о запросе по соглашению об уране с Россией, которое было заключено несколько лет назад. Это только начало этого расследования», — сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной «Росатому» компанией Uranium One.
В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.
Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры.
Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Кроме того, в 2008—2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного «российского инвестбанка» 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One «Росатомом». Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.