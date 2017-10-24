Комитет палаты представителей США начал расследование «урановой сделки»

Источник: РИА Новости

«О чем мы собираемся объявить сегодня — о запросе по соглашению об уране с Россией, которое было заключено несколько лет назад. Это только начало этого расследования», — сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной «Росатому» компанией Uranium One.

В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры.

Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.