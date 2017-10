Корейский министр посетила стройплощадку Tashkent City

«В состав делегации вошли представители крупнейших корейских компаний Korea Eximbank, Korea Expressway, Hyundai Engineering Co. Ltd, POSCO Engineering and Construction, HSnK Architects Group во главе с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, госпожой Ким Хён Ми», — сообщается на страничке дирекции Tashkent City в Facebook.