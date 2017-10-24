Корейский министр посетила стройплощадку Tashkent City

Источник: Podrobno.uz

«В состав делегации вошли представители крупнейших корейских компаний Korea Eximbank, Korea Expressway, Hyundai Engineering Co. Ltd, POSCO Engineering and Construction, HSnK Architects Group во главе с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, госпожой Ким Хён Ми», — сообщается на страничке дирекции Tashkent City в Facebook.

В рамках визита был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству с южно-корейскими партнерами, также организована развернутая презентация о проекте нового делового центра столицы.

Отмечается, что правительство рассматривает вопрос по предоставлению определенных льгот и преференций для инвесторов. Со своей стороны, представители крупных корейских компаний проявили интерес к проекту.

Строительство делового центра, стоимость которого превышает один миллиард долларов, планируется начать в следующем году.