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21:11 (мск), источник: Podrobno.uz

Корейский министр посетила стройплощадку Tashkent City

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Хён Ми посетила строительную площадку делового центра Tashkent City и ознакомилась с его проектом.

Источник: Podrobno.uz

«В состав делегации вошли представители крупнейших корейских компаний Korea Eximbank, Korea Expressway, Hyundai Engineering Co. Ltd, POSCO Engineering and Construction, HSnK Architects Group во главе с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, госпожой Ким Хён Ми», — сообщается на страничке дирекции Tashkent City в Facebook.

В рамках визита был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству с южно-корейскими партнерами, также организована развернутая презентация о проекте нового делового центра столицы.

Отмечается, что правительство рассматривает вопрос по предоставлению определенных льгот и преференций для инвесторов. Со своей стороны, представители крупных корейских компаний проявили интерес к проекту.

Строительство делового центра, стоимость которого превышает один миллиард долларов, планируется начать в следующем году.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.

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