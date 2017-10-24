Корейский министр посетила стройплощадку Tashkent City

«В состав делегации вошли представители крупнейших корейских компаний Korea Eximbank, Korea Expressway, Hyundai Engineering Co. Ltd, POSCO Engineering and Construction, HSnK Architects Group во главе с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, госпожой Ким Хён Ми», — сообщается на страничке дирекции Tashkent City в Facebook.
В рамках визита был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству с южно-корейскими партнерами, также организована развернутая презентация о проекте нового делового центра столицы.
Отмечается, что правительство рассматривает вопрос по предоставлению определенных льгот и преференций для инвесторов. Со своей стороны, представители крупных корейских компаний проявили интерес к проекту.
Строительство делового центра, стоимость которого превышает один миллиард долларов, планируется начать в следующем году.
В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.