Госпогранслужба Украины с 2018 года начнет снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян

Источник: Reuters

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Граждане России, а также стран миграционного риска при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года будут проходить процедуру дактилоскопии. Об этом сообщил во вторник глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Читайте также Названы страны, охотнее других выдающие шенгенские визы россиянам

«Пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы с 1 января [2018 года] был введен биометрический контроль, будем снимать отпечатки пальцев. В целом у нас есть 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. И нам сегодня выделили 300 млн гривен (около $11 млн — прим. ТАСС) для закупки сканеров, обустройства рабочих мест, создания сложной системы», — рассказал Цигикал в интервью изданию «Цензор».

При этом, по словам чиновника, гражданам стран ЕС для пересечения украинской границы будет достаточно только биометрического паспорта.

Отношения с иностранцами из ЕС будут немножко другие - на границе будет стоять аппаратура, которая будет считывать их биометрические паспорта. А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. И эту информацию будем передавать различным структурам: СБУ, миграционной службе, полиции и другим. Петр Цигикал Глава госпогранслужбы Украины