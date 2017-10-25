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00:42 (мск), источник: ТАСС

Госпогранслужба Украины с 2018 года начнет снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян

В госпогранслужбе Украины при этом добавили, что гражданам стран ЕС для пересечения украинской границы будет достаточно биометрического паспорта.

Источник: Reuters

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Граждане России, а также стран миграционного риска при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года будут проходить процедуру дактилоскопии. Об этом сообщил во вторник глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

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«Пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы с 1 января [2018 года] был введен биометрический контроль, будем снимать отпечатки пальцев. В целом у нас есть 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. И нам сегодня выделили 300 млн гривен (около $11 млн — прим. ТАСС) для закупки сканеров, обустройства рабочих мест, создания сложной системы», — рассказал Цигикал в интервью изданию «Цензор».

При этом, по словам чиновника, гражданам стран ЕС для пересечения украинской границы будет достаточно только биометрического паспорта.

Отношения с иностранцами из ЕС будут немножко другие - на границе будет стоять аппаратура, которая будет считывать их биометрические паспорта. А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. И эту информацию будем передавать различным структурам: СБУ, миграционной службе, полиции и другим.
Петр Цигикал
Глава госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины добавил, что в 2016 году страну посетили более 1,5 млн россиян, а в этом году уже почти 1,4 млн граждан РФ. При этом в 2016 году в России побывали 4,1 млн граждан Украины, в 2017 году — уже свыше 5,7 млн украинцев.

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