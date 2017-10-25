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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Экипажи Ил-76 перебазировались на аэродромы под Краснодаром в рамках учений

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 30 самолетов Ил-76 перебазировались на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках учений, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Источник: РИА Новости

«Более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках летно-тактических учений военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Экипажи преодолели от 500 до 2000 километров.

Всего в учениях примут участие более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.

Ранее сообщалось, что в рамках учений в высшие степени боеготовности были приведены авиационные полки соединения ВТА в Тверской, Псковской и Ростовской областях. Помимо этого, по тревоге были подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

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