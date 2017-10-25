Экипажи Ил-76 перебазировались на аэродромы под Краснодаром в рамках учений

«Более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках летно-тактических учений военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.