Президент поздравил студента и выпускника воронежского техникума с победой на WorldSkills

Владимир Путин принял в Кремле российскую сборную по WorldSkills, занявшую первое место в общекомандном зачёте по баллам в чемпионате мира, который прошел в Абу-Даби.

WorldSkills International — это состязание в навыках рабочих профессий, которое проходит по всему миру. В нем участвует 78 стран. В состав российской сборной вошли и воронежцы, они состязались в токарных и фрезерных работах. Помимо высокого результата по баллам российская сборная заняла пятое место по количеству медалей — 11. Из них шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.