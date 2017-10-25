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08:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Президент поздравил студента и выпускника воронежского техникума с победой на WorldSkills

Студент и выпускник воронежского техникума Борис Сатаров и Александр Казьмин 24 октября приняли поздравления от президента.

Источник: AP 2017

Владимир Путин принял в Кремле российскую сборную по WorldSkills, занявшую первое место в общекомандном зачёте по баллам в чемпионате мира, который прошел в Абу-Даби.

WorldSkills International — это состязание в навыках рабочих профессий, которое проходит по всему миру. В нем участвует 78 стран. В состав российской сборной вошли и воронежцы, они состязались в токарных и фрезерных работах. Помимо высокого результата по баллам российская сборная заняла пятое место по количеству медалей — 11. Из них шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

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