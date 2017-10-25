Есть что скрывать

Источник: Walt Cisco

В среду, 25 октября, с документов об убийстве Джона Кеннеди должен быть снят гриф секретности. Речь идет о нескольких тысячах дел, которые необходимо обнародовать в соответствии с законом, принятым в 1992 году. ЦРУ уже призвало Дональда Трампа заблокировать публикацию — но неясно, пойдет ли на это американский президент. Ранее он заявлял, что архивы будут открыты в срок. Сейчас только от Трампа зависит — останется ли он в истории как человек, разрешивший самую большую загадку в истории США.

Кеннеди хотел достать Кастро, но Кастро достал его первым.

Эта фраза, произнесенная президентом США Линдоном Джонсоном в интервью телеканалу ABC, стала веским аргументом в пользу одной из самых популярных конспирологических теорий об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди, 35-го президента США. Этих версий существует великое множество — начиная от того, что Кеннеди забрали на далекую планету инопланетяне, загипнотизировав и запугав свидетелей, до того, что всё организовало НАСА, чтобы скрыть следы лунной аферы. Версия с Ли Харви Освальдом, безумцем-одиночкой с винтовкой, казалась слишком унылой.

Неамериканцу истерия вокруг убийства Кеннеди может показаться странной. Мир жесток, и во многих странах случались истории и похлеще. В конце концов в тех же США до Кеннеди убили трех президентов — Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма Маккинли. Но именно история Кеннеди привлекла всеобщее внимание — слишком многим перешел дорогу обаятельный ирландец, сперва едва не развязавший ядерную войну, а позже призывавший к дружбе с СССР.

Семья есть семья

Джон Кеннеди отдыхает с семьей, 14 августа 1963 года. | Источник: Cecil W. Stoughton

Среди Кеннеди нет проигравших. Второго и третьего места для нас не существует. Мы должны выигрывать всегда.

Джозеф Кеннеди по прозвищу Джо, преуспевающий бизнесмен и дипломат, сделал эти слова своим личным девизом — и руководством в жизни для девяти своих отпрысков. Джозефу было на кого ориентироваться: его отец, Патрик Джозеф Кеннеди, прошел трудный путь от грузчика в порту до преуспевающего бизнесмена и сенатора, оставив своим детям и внукам солидное состояние и массу полезных связей, а также партийную принадлежность: все Кеннеди были демократами.

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Джо Кеннеди надеялся, что его старший сын, Джозеф Патрик, станет президентом. Но он погиб на войне в 1944 году, когда в его бомбардировщике сдетонировал груз взрывчатки. Тяжелая обязанность оправдать надежды семьи легла на плечи второго сына, Джона. В отличие от старшего брата с детства его к этому не готовили — как и многих других мировых лидеров, включая Раджива Ганди и Башара Асада.

Амбициозных детей Джозефа Кеннеди ждала злая судьба. Джозеф погиб на войне, Джона и Роберта застрелили, Эдвард едва избежал гибели в аварии и нескольких покушений, Кэтлин разбилась в самолете, Розмари после неудачной операции почти потеряла разум. Эта роковая цепь случайностей привела к тому, что люди заговорили о якобы преследующем клан «проклятии Кеннеди». Это «проклятие», однако, не помешало представителям семейства добиться выдающихся результатов — среди Кеннеди было, к примеру, шесть конгрессменов и сенаторов и два посла. Но выше всех поднялся Джон Кеннеди, исполнивший отцовскую мечту и ставший наконец президентом.

Нетипичный президент

Джон Кеннеди выступает с речью в Американском университете | Источник: Cecil W. Stoughton

Обаятельный Джон был одним из самых нетипичных президентов США. Начать хотя бы с того, что он, единственный на этом посту, исповедовал католицизм.

Кеннеди правил всего три года, но они оказались необычайно насыщенными. В этот период уложились второй Берлинский кризис, операция в заливе Свиней, отправка американских войск в Южный Вьетнам и Карибский кризис. При нем стартовала программа «Аполлон», завершившаяся в конце концов высадкой человека на Луну, был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия и заложены основы ОБСЕ.

Президентский срок Кеннеди — чересполосица побед и поражений. Его нельзя назвать «голубем»: когда надо, президент действовал жестко, пытаясь навязать советским лидерам свою волю. При этом 10 июня 1963 года, за несколько месяцев до своего убийства, он заявил, что единственный возможный путь для Штатов — обеспечить мир между Вашингтоном и Москвой путем расширения взаимопонимания между двумя странами.

Во внутренней политике Кеннеди также не стеснялся в средствах: шел на прямую конфронтацию с монополиями, требуя снизить цены, пытался провести через конгресс бюджет, в котором предусматривалось снижение налогов и одновременно сокращение социальных нужд. Кеннеди открыто поддерживал движение за уравнение чернокожих в правах и встречался с Мартином Лютером Кингом.

Эта короткая, но яркая карьера окончилась в техасском городе Даллас 22 ноября 1963 года. Джон со своей женой светской львицей Жаклин приехали в Техас в рамках избирательной кампании: на прошлых выборах техасцы вопреки своей репутации убежденных республиканцев проголосовали за демократов благодаря тому, что в связке с Кеннеди на должность вице-президента шел уроженец штата Линдон Джонсон, и теперь Кеннеди хотел закрепить успех. Когда кортеж президента ехал по Элм-стрит, раздались выстрелы. Джон Фицджеральд Кеннеди получил две пули — в спину и в голову — и скончался в госпитале.

Арестованного по подозрению в убийстве бывшего морпеха Ли Харви Освальда два дня спустя застрелил владелец ночного клуба Джек Руби — как он позже объяснял, чтобы оправдать Даллас в глазах американцев.

Несмотря на выводы многочисленных комиссий по расследованию, которые утверждают, что Освальд действовал один, до сих пор большинство американцев верят, что Кеннеди погиб в результате заговора. По последним данным, собранным «Гэллапом», в этом убежден 61% американцев — и это самая низкая цифра за последние полвека: еще четыре года назад их было 76%. Версий множество, рассмотрим лишь самые популярные из них.

План Даллеса

Полиция Далласа конвоирует Ли Харви Освальда в полицейском участке | Источник: AP 2017

В 2008 году бывший оперативник АНБ Джон Ньюмен опубликовал книгу «Освальд и ЦРУ: подкрепленная документами правда о неизвестных отношениях между правительством США и возможным убийцей Кеннеди». Это была не первая работа Ньюмена — ранее он утверждал, что ЦРУ и ФБР намеренно облегчили работу Освальду, не приняв необходимых мер для охраны президента. Но в этот раз, по словам Ньюмена, ему наконец удалось докопаться до истины: по его словам, всё убийство — с начала и до конца — было спланировано ЦРУ.

«Только Джеймс Энглтон (глава контрразведывательного управления ЦРУ. — Прим. iz.ru) имел достаточно полномочий и дьявольски изобретательный ум, чтобы составить такой хитрый заговор», — утверждает Ньюмен в своей книге. Но общее руководство осуществлял не Энглтон. Заговор был организован бывшим шефом ЦРУ Алленом Даллесом, отправленным президентом в отставку за провал операции в заливе Свиней.

Центральное разведывательное управление в убийстве Кеннеди заподозрили практически сразу. Прежде всего потому, что у разведки был мотив: Кеннеди собирался на 20% сократить ее финансирование, к тому же могли быть задействованы различные факторы — начиная с того, что Кеннеди отказался в свое время предоставить воздушную поддержку вторжению в заливе Свиней, фактически обрек его на неудачу и, как считали в ЦРУ, сорвал операцию.

Вообще отношения Джона Кеннеди с ЦРУ можно было назвать, мягко говоря, напряженными. Президенту не нравилось, что руководители управления ведут свою игру и тесно контактируют с мафией и правыми военными кругами. Карибский кризис миновал, но действия разведки вполне могли втянуть США в новое противостояние с Советским Союзом. Кеннеди, который взял курс на нормализацию отношений с СССР, в итоге запретил ЦРУ проводить любые операции против Кубы и отменил подготовку новых покушений на Фиделя Кастро.

Так что причины для недовольства президентом у ЦРУ были, да и с Освальдом оперативники службы контактировали в рамках подготовки акций на Кубе. Проблема в том, что все данные о причастности управления к убийству Кеннеди носят косвенный характер, а в таких делах этого явно недостаточно.

К этой версии примыкает и другая — что к убийству Кеннеди имеет отношение секретная служба США, занимающаяся охраной президентов. Как утверждают сторонники этой теории, сотрудники службы нарочно игнорировали свои обязанности во время покушения — так, сидевший рядом с президентом Рой Келлерман не прикрыл его своим телом, как положено по инструкции, и дал возможность Освальду произвести второй выстрел. Противники версии, впрочем, настаивают на обычной халатности.

Крутой Уолкер

Комиссия Уоррена представляет доклад о расследовании убийства Линдону Джонсону | Источник: Cecil W. Stoughton

С версией о причастности спецслужб тесно связаны и версии об участии в заговоре военных и боссов ВПК, а также представителей организованной преступности.

Военные могли быть недовольны Кеннеди из-за его желания свернуть холодную войну с Советским Союзом, что автоматически означало сокращение армии и уменьшение числа заказов. К тому же президент умудрился обидеть некоторых высокопоставленных армейцев — к примеру, героя войны генерала Эдвина Уолкера, отличавшегося ультраправыми взглядами члена «Общества Джона Бёрча», по мнению которого все президенты США, начиная с Франклина Делано Рузвельта, были тайными коммунистами.

Когда американская либеральная пресса раскритиковала Уолкера за то, что он занимается антикоммунистической промывкой мозгов подчиненных, Кеннеди не вступился за него. По приказу главы минобороны Роберта Макнамары Уолкер был отстранен от командования, позже ушел в отставку, занялся активной политической деятельностью в родном Далласе и стал культовой фигурой для местных ультраправых. По призыву Уолкера сторонники расовой сегрегации устроили побоище в одном из университетских кампусов, в результате чего погибли два человека. Отставного генерала упрятали в психушку по приказу генпрокурора Роберта Кеннеди — брата президента, но потом выпустили. Так что поводов для убийства у Уолкера и его армейских друзей хватало.

Ли Харви Освальд, март 1963 года | Источник: AP 2017

В апреле 1963 года на Уолкера было совершено покушение. Генерал получил ранение руки. Стрелявшего тогда не нашли, но в ноябре, при расследовании убийства Кеннеди, выяснилось, что Уолкера пытался убить не кто иной, как Освальд. Странно было бы нанимать для спецоперации человека, который стрелял в тебя всего полгода назад.

Хватает и тех, кто верит, что к убийству Кеннеди причастны нефтяные магнаты, доходы которых существенно сократились из-за политики президента.

Упоминается и игорная мафия, которая в результате нормализации отношений с режимом Кастро лишилась шансов на возвращение доходов от кубинских казино. В конце концов, напоминают конспирологи, убивший ключевого свидетеля Освальда Джек Руби был владельцем ночного клуба, тесно связанным и с игорными боссами, и с итальянской мафией, вложившей средства в казино.

Кубинцы и евреи

Фидель Кастро всегда отрицал причастность кубинцев к убийству президента Кеннеди | Источник: AP 2017

Вообще кубинский след в истории с убийством Кеннеди искали долго. Почти сразу появилась теория о том, что за Освальдом стоял Кастро, мстивший за попытки свергнуть его и многочисленные покушения. Ее подтвердили и кубинские эмигранты — по их словам, Гавана отправила целую боевую группу, в задачу которой входило убийство президента. Эту версию своим авторитетом подтвердил и преемник Кеннеди Линдон Джонсон. Сам Кастро, впрочем, всегда это отрицал.

Это было бы полным безумием. Это же провокация. Если бы мы решились на такое, то рисковали бы, что Штаты просто сотрут нас с лица земли. Сумасшедших у нас в правительстве не было и нет. Фидель Кастро

С другой стороны, в убийстве могли быть замешаны сами кубинские эмигранты. Как осторожно заключила одна из следственных комиссий, «нет доказательств, которые бы исключали, что отдельные члены могли бы быть вовлечены в убийство Кеннеди». Мотивов у кубинских беженцев могло быть множество: в свое время они превозносили президента, но вскоре разочаровались в нем из-за политики нормализации отношений с Кубой.

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Пожалуй, одна из самых странных версий — что с Кеннеди расправились сионисты. Она очень популярна в мусульманском мире. В качестве причины обычно называется намерение Кеннеди положить конец израильской ядерной программе. Приказ на устранение якобы отдал лично премьер Давид Бен-Гурион, а в исполнение приговор привели совместно «Моссад», организованная преступность и ЦРУ при помощи сионистских организаций. Публично это обвинение озвучил с трибуны Генассамблеи ООН в 2009 году ливийский лидер Муаммар Каддафи. Именно за это, как утверждают сторонники теории заговора, его и убили.