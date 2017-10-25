Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
На первой
«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», — сказала Собчак РИА Новости.
По данным СМИ, Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.
Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть, и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.