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03:16 (мск), источник: РИА Новости

Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

Источник: РИА Новости

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей России, за что ее раскритиковали многие политики.

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«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», — сказала Собчак РИА Новости.

По данным СМИ, Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть, и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

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