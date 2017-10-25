Парламент Приморья соберется на очередное заседание сегодня, 25 октября

Краевой парламент заслушает доклад прокурора края, рассмотрит внесение изменений в краевые законы о рыбохозяйственной деятельности, о государственной гражданской службе, о социальной защите, а также в Избирательный кодекс Приморского края. Также народные избранники обсудят преобразование ЗАТО Фокино, коснутся вопросов прожиточного минимума пенсионеров и поддержки социально ориентированных НКО.