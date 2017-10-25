Парламент Приморья соберется на очередное заседание сегодня, 25 октября
В повестке работы депутатов значатся более 40 вопросов.
В повестке работы депутатов значатся более 40 вопросов.
Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.
Законодательное собрание Приморского края соберется на очередное заседание сегодня, 25 октября. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.
Краевой парламент заслушает доклад прокурора края, рассмотрит внесение изменений в краевые законы о рыбохозяйственной деятельности, о государственной гражданской службе, о социальной защите, а также в Избирательный кодекс Приморского края. Также народные избранники обсудят преобразование ЗАТО Фокино, коснутся вопросов прожиточного минимума пенсионеров и поддержки социально ориентированных НКО.