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03:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Парламент Приморья соберется на очередное заседание сегодня, 25 октября

В повестке работы депутатов значатся более 40 вопросов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Законодательное собрание Приморского края соберется на очередное заседание сегодня, 25 октября. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.

Краевой парламент заслушает доклад прокурора края, рассмотрит внесение изменений в краевые законы о рыбохозяйственной деятельности, о государственной гражданской службе, о социальной защите, а также в Избирательный кодекс Приморского края. Также народные избранники обсудят преобразование ЗАТО Фокино, коснутся вопросов прожиточного минимума пенсионеров и поддержки социально ориентированных НКО.

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