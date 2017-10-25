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04:29 (мск), источник: РИА Новости

Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана предложили правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразив готовность заморозить результаты референдума. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Источник: РИА Новости

«Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции», — говорится в заявлении.

По утверждению властей Курдистана, конфликт между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанес ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию".
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При этом ни одна из сторон, как считают в Эрбиле, не достигнет победы, а Ирак окажется ввергнут в «беспорядки и хаос».

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

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