Иракский Курдистан готов заморозить результаты референдума

Источник: РИА Новости

«Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем следующее иракскому правительству, иракскому и мировому общественному мнению: 1) немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане, 2) заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, 3) начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции», — говорится в заявлении.

По утверждению властей Курдистана, конфликт между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанес ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию".

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При этом ни одна из сторон, как считают в Эрбиле, не достигнет победы, а Ирак окажется ввергнут в «беспорядки и хаос».

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.