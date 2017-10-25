Василий Усольцев проверил ход ремонта дорог по федеральной программе. Видеорепортаж Евгения Талова
Дорожный ремонт на финишной прямой. Первый
Дорожный ремонт на финишной прямой. Первый
«Безопасные и качественные дороги» Владивостока должны отремонтировать до 1 ноября. По городу в федеральную программу вошли семь улиц — в том числе Выселковая и Народный проспект. Вкупе с районами агломерации — это замена 140 километров полотна. Объем работ настолько велик, что начались даже перебои с асфальтом.
Василий Усольцев, первый
Первый
Денис Хорошун, глава Тавричанского сельского поселения: «Данная дорога — это центральная артерия поселка. Это дорога, соединяющая два муниципальных квартала: 8 квартал и Рудник — протяженностью четыре километра. Она очень важна для поселения, потому что здесь основная масса жителей проживает в этих районах».
Василий Усольцев рекомендовал привлечь для ремонта проблемных участков субподрядчиков. Краю нужны дороги, и нужны в срок. При этом принимать будут только качественную работу. Новый асфальт в селе
Лариса Бутенко, координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» в Приморье: «Есть классическая фраза, что в России две беды — и одна из них дороги. Очень радует, что появился такой федеральный проект, как Безопасные и качественные дороги. И у Владивостока, и у Владивостокской агломерации есть такая возможность — за последующие семь лет, которые будет реализовываться данная федеральная программа, до 2025 года, фактически полностью отремонтировать все проблемные участки».
Напомним, что в федеральную программу в этом году вошли два района и два городских округа Владивостокской агломерации. В целом на ремонт.
«Безопасных и качественных дорог» в этом году потратят полтора миллиарда рублей. До конца работы остались считанные дни, но прогноз погоды пока благоволит дорожникам. Подрядчики рассчитывают освоить федеральные и краевые средства в срок.