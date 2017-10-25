Василий Усольцев проверил ход ремонта дорог по федеральной программе. Видеорепортаж Евгения Талова

Источник: Вести Приморье

«Безопасные и качественные дороги» Владивостока должны отремонтировать до 1 ноября. По городу в федеральную программу вошли семь улиц — в том числе Выселковая и Народный проспект. Вкупе с районами агломерации — это замена 140 километров полотна. Объем работ настолько велик, что начались даже перебои с асфальтом.

Василий Усольцев, первый вице-губернатор Приморского края: «Никогда в стране столько дорог не строилось в последние годы. Не только Приморский край — у нас практически вся страна участвует в этой программе “Безопасные и качественные дороги”. Программа президента. И, соответственно, как ни странно, возник дефицит асфальта. А точнее, не самого асфальта, а составляющих — мы сегодня активно ищем поставки битума».

Первый вице-губернатор Василий Усольцев осмотрел все объекты, которые нужно доделать в кратчайший срок. Технические проблемы решаются по мере поступления. Однако отдельные участки вызвали обоснованные нарекания. В поселке Тавричанка дорожное полотно раскопали и забросили — вот уже два месяца ямы заполняет скальная порода. Техника лишь на подходе…

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Денис Хорошун, глава Тавричанского сельского поселения: «Данная дорога — это центральная артерия поселка. Это дорога, соединяющая два муниципальных квартала: 8 квартал и Рудник — протяженностью четыре километра. Она очень важна для поселения, потому что здесь основная масса жителей проживает в этих районах».

Василий Усольцев рекомендовал привлечь для ремонта проблемных участков субподрядчиков. Краю нужны дороги, и нужны в срок. При этом принимать будут только качественную работу. Новый асфальт в селе Вольно-Надеждинском уже готов для вырубки — так называют процедуру взятия проб дорожного полотна. Вместе с чиновниками ход работ оценивают и представители Общероссийского народного фронта — в организации действует своя «Дорожная инспекция».

Лариса Бутенко, координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» в Приморье: «Есть классическая фраза, что в России две беды — и одна из них дороги. Очень радует, что появился такой федеральный проект, как Безопасные и качественные дороги. И у Владивостока, и у Владивостокской агломерации есть такая возможность — за последующие семь лет, которые будет реализовываться данная федеральная программа, до 2025 года, фактически полностью отремонтировать все проблемные участки».

Напомним, что в федеральную программу в этом году вошли два района и два городских округа Владивостокской агломерации. В целом на ремонт.