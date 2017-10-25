Судьбу Владивостокского цирка решат в Москве

В понедельник, 30 октября, врио губернатора края Андрей Тарасенко отправится в Москву для того, чтобы встретиться с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым. Изначально встреча должна была пройти во Владивостоке. Об этом РИА VladNews сообщили в пресс-службе губернатора края.

В ходе личной беседы Андрей Тарасенко намерен обсудить с Дмитрием Ивановым проблему передачи Владивостокского цирка в собственность администрации Приморского края, так как денежные средства на реконструкцию здания поступали из краевого бюджета.

Напомним, впервые Андрей Тарасенко посетил здание Владивостоского цирка в воскресенье, 8 октября, чтобы проверить ход завершающихся строительных работ. Врио губернатора края остался доволен состоянием цирка и поручил закончить косметический ремонт.

В ходе проверки врио губернатора края сообщил, что необходимо поднять вопрос о передаче цирка в собственность Приморья, так как огромное количество средств на реконструкцию поступили из краевого бюджета.

Второй визит в цирк Андрей Тарасенко совершил на прошлых выходных, 21 октября. В ходе проверки стало известно, что все строительные работы в здании закончатся в ноябре.