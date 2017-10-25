Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

В составе Cовета по противодействию коррупции при президенте России произошли изменения. Путин исключил из него депутата Госдумы Ирину Яровую и ряд других его членов и назначил новых советников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РБК.

Из состава совета были исключены депутат Государственной думы Ирина Яровая, Александр Бречалов, который в мае был назначен врио главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой, который до конца сентября возглавлял управделами президента по борьбе с коррупцией.

Помощник депутата Госдумы Ирины Яровой Мария Чекалдина назвала исключение Яровой из состава Совета по противодействию коррупции при президенте России «стандартной ротацией». «[В состав Совета] входят председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Когда Ирина Анатольевна была председателем комитета, она, соответственно, входила в состав этого Совета. Сейчас в Совет ввели нынешнего председателя комитета — Василия Пискарева», — добавила Чекалдина.

«Закон Яровой» должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, однако в начале июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство может отложить вступление закона в силу на пять лет из-за замечаний представителя ФСБ, суть которых не уточнялась.