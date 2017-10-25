Двораковский высказался о выборах мэра Омска

За выборами мэра Омска пристально следит бывший глава города Вячеслав Двораковский. Однако информацией о фаворитах, которые могут выйти в финал конкурсного отбора, он не располагает.

«Затишье на выборах может быть вызвано двумя факторами. Или не определились до сих пор, или следуют сложившейся практике — одобренная губернатором кандидатура подаст документы в последний день», — заявил в разговоре с «Первым городским телеканалом» Двораковский.