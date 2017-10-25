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08:41 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский высказался о выборах мэра Омска

Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский считает, что главные фавориты выборов градоначальника заявятся в последний день.

За выборами мэра Омска пристально следит бывший глава города Вячеслав Двораковский. Однако информацией о фаворитах, которые могут выйти в финал конкурсного отбора, он не располагает.

«Затишье на выборах может быть вызвано двумя факторами. Или не определились до сих пор, или следуют сложившейся практике — одобренная губернатором кандидатура подаст документы в последний день», — заявил в разговоре с «Первым городским телеканалом» Двораковский.

Документы от кандидатов в мэры Омска будут принимать до 31 октября. В ноябре Омский городской Совет на пленарном заседании должен выбрать нового градоначальника из двух отобранных конкурсной комиссией кандидатур.

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