Прокурору Приморского края стало стыдно
Рационы
Рационы
В ходе своего выступления на заседании Законодательного собрания Приморского края прокурор края Сергей Бессчасный обратил внимание депутатов на несоответствие рационов питания воспитанников приморских детских домов нормам питания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» из зала заседаний.
По словам Бессчасного, в настоящее время на питание одного ребенка, находящегося в детдоме, из краевого бюджета выделяется 182 рубля в сутки. При этом эта сумма в текущем году была увеличена со 157 рублей по требованию прокуратуры. В 2018 году эту сумму предполагается увеличить до 201 рубля в сутки, и только с 2019 до 240 с небольшим рублей. Вместе с тем, согласно расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить полноценное питание ребенка, необходимо не менее 271 рубля в сутки.
«Как объяснить ребенку, что взрослые смогут его нормально кормить только с 2019 года? Мне стыдно говорить с трибуны такие очевидные вещи» — заявил приморский прокурор.
Сергей Бессчасный предложил депутатам увеличить финансирование по соответствующим статьям расходов краевого бюджета, чтобы привести в соответствие приморские сиротские рационы с нормами детского питания уже в 2018 году.