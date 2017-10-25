Прокурору Приморского края стало стыдно

По словам Бессчасного, в настоящее время на питание одного ребенка, находящегося в детдоме, из краевого бюджета выделяется 182 рубля в сутки. При этом эта сумма в текущем году была увеличена со 157 рублей по требованию прокуратуры. В 2018 году эту сумму предполагается увеличить до 201 рубля в сутки, и только с 2019 до 240 с небольшим рублей. Вместе с тем, согласно расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить полноценное питание ребенка, необходимо не менее 271 рубля в сутки.