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04:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Представители власти и бизнеса обсудят в Хабаровске президентскую задачу

27 октября в Хабаровске пройдет краевая конференция по созданию высокопроизводительных рабочих мест.

Источник: Reuters

В Хабаровске пройдет региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — президентская задача». Ее участники обсудят условия для развития производственной базы, подготовки и привлечения кадров на краевые предприятия.

Участие в дискуссии примут представители общественных организаций, бизнеса, предприятий промышленности, органов государственной власти, местного самоуправления и научного сообщества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Принятые решения станут основой модернизации действующей системы подготовки и переподготовки специалистов для различных отраслей экономики, повышения эффективности производительности труда.
«В Хабаровском крае, набрав хорошие промышленные темпы, мы столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук. И очевидно, что решение кадрового вопроса является одной из главных задач на пути ускоренного развития экономики», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
Конференция состоится 27 октября в зале Краевого объединения организаций профсоюзов по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4. Начало в 11:00.

Напомним, что создание новых рабочих мест — задача национального масштаба, которую поставил президент РФ Владимир Путин. К 2020 году в Российской Федерации должно быть создано и модернизировано 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест.

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