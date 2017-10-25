Морепродукты, работа и «гектар»: москвичам устроят Дни Дальнего Востока
Об этом рассказал замглавы минвостокразвития РФ Александр Крутиков.
Об этом рассказал замглавы минвостокразвития РФ Александр Крутиков.
Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.
Дни Дальнего Востока пройдут в Москве с 8 по 16 декабря. Информацией об этом на своей странице в Facebook поделился замглавы минвостокразвития РФ Александр Крутиков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «НаДальнийВосток».
«Только что
По словам представителя министерства, с мероприятия можно будет уйти не только с сувенирами и свежайшими морепродуктами, но и со своим «дальневосточным гектаром» и новой работой на Дальнем Востоке.
Ожидается, что в рамках Дней Дальнего Востока в Москве будет организована выставка с участием регионов. А для бизнеса и СМИ организуют большую деловую программу. Также в эти дни будет дан старт новым предприятиям на территориях опережающего развития.
Мероприятия пройдут на городских улицах и в «Экспоцентре».