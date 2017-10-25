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06:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Морепродукты, работа и «гектар»: москвичам устроят Дни Дальнего Востока

Об этом рассказал замглавы минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Дни Дальнего Востока пройдут в Москве с 8 по 16 декабря. Информацией об этом на своей странице в Facebook поделился замглавы минвостокразвития РФ Александр Крутиков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «НаДальнийВосток».

«Только что вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объявил о проведении Дней Дальнего Востока в Москве. С 8 по 16 декабря москвичей ждёт интересная и насыщенная культурная программа, — написал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

По словам представителя министерства, с мероприятия можно будет уйти не только с сувенирами и свежайшими морепродуктами, но и со своим «дальневосточным гектаром» и новой работой на Дальнем Востоке.

Ожидается, что в рамках Дней Дальнего Востока в Москве будет организована выставка с участием регионов. А для бизнеса и СМИ организуют большую деловую программу. Также в эти дни будет дан старт новым предприятиям на территориях опережающего развития.

Мероприятия пройдут на городских улицах и в «Экспоцентре».

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