Двораковский не знает, кто станет новым мэром Омска

В Омске продолжается прием заявок от кандидатов на пост главы Омска. Экс-мэр города Вячеслав Двораковский внимательно следит за информацией.

Как сообщает «СуперОмск», Двораковский не знает кто именно выйдет в финал отбора.

Как рассказал бывший мэр «Первому городскому телеканалу», затишье на выборах может быть из-за неопределившихся, или в связи с тем, что кандидаты подадут документы в самый последний день.

Напомним, заявки уже подали 16 человек.