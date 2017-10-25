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08:11 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский не знает, кто станет новым мэром Омска

Он полагает, что главные кандидаты подадут заявки в последний день.

В Омске продолжается прием заявок от кандидатов на пост главы Омска. Экс-мэр города Вячеслав Двораковский внимательно следит за информацией.

Как сообщает «СуперОмск», Двораковский не знает кто именно выйдет в финал отбора.

Как рассказал бывший мэр «Первому городскому телеканалу», затишье на выборах может быть из-за неопределившихся, или в связи с тем, что кандидаты подадут документы в самый последний день.

Напомним, заявки уже подали 16 человек.

Документы от кандидатов принимаются до 31 октября. Решение примут в ноябре, когда Омский Горсовет выберет градоначальника из двух или трех кандидатур, отобранных конкурсной комиссией.

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