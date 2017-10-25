Двораковский не знает, кто станет новым мэром Омска
Он полагает, что главные кандидаты подадут заявки в последний день.
Он полагает, что главные кандидаты подадут заявки в последний день.
В Омске продолжается прием заявок от кандидатов на пост главы Омска.
Как сообщает «СуперОмск», Двораковский не знает кто именно выйдет в финал отбора.
Как рассказал бывший мэр «Первому городскому телеканалу», затишье на выборах может быть
Напомним, заявки уже подали 16 человек.
Документы от кандидатов принимаются до 31 октября. Решение примут в ноябре, когда Омский Горсовет выберет градоначальника из двух или трех кандидатур, отобранных конкурсной комиссией.