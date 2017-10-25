Меры социальной поддержки в Иркутской области будут устанавливать законами

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в Иркутской области за счёт регионального бюджета будут устанавливать законами. Соответствующие изменения в уставе Иркутской области закрепили депутаты Законодательного собрания на сессии 25 октября 2017 года. Как пояснил председатель комитета о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев, принятые в устав поправки направлены на приведение в порядок системы оказания мер соцподдержки, на обеспечение прозрачности расходования бюджета.