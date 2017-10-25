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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Меры социальной поддержки в Иркутской области будут устанавливать законами

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в Иркутской области за счёт регионального бюджета будут устанавливать законами. Соответствующие изменения в уставе Иркутской области закрепили депутаты Законодательного собрания на сессии 25 октября 2017 года. Как пояснил председатель комитета о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев, принятые в устав поправки направлены на приведение в порядок системы оказания мер соцподдержки, на обеспечение прозрачности расходования бюджета.

Источник: Reuters

«Правовое регулирование в этой сфере затрагивает широкие слои населения, призвано обеспечивать социальную справедливость, способствует созданию и поддержанию условий для достойной жизни, сокращению социального неравенства. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы законодательство в этой сфере было качественным, понятным, предсказуемым», — подчеркнул Борис Алексеев.

Напомним, ранее в уставе Иркутской области полномочия по оказанию мер социальной поддержки не были разграничены. Соцподдержка разным группам населения оказывалась на основании нормативно-правовых актов различной силы, в том числе постановлений правительства Иркутской области, приказов отдельных министерств Иркутской области и т. д.

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