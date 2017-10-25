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06:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокцы зовут главу Приморья с инспекцией в микрорайон Патрокл

Андрею Тарасенко предлагают осмотреть замороженную стройку домов Сочинской.

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Ознакомиться с положением дел в новом микрорайоне в районе бухты Патрокл приглашают местные жители врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Главе региона предлагают продолжить рейд по проблемным стройкам Владивостока и посетить целый замороженный комплекс объектов — жилых домов на Сочинской улице, сообщает ИА PrimaMedia.

Дома №№ 1, 3, 5 и 7 по улице Сочинской построены компанией АО «Ренессанс Актив» на территории комплексной застройки из более чем 50 домов (согласно размещенному на участке Генплану), которая велась ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» (ныне ФГУП «ГВСУ-6»). Территория находится в собственности Российской Федерации и передана Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства.

Недавно жители Сочинской улицы обратились в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по поводу беспрепятственного доступа на недостроенные дома, расположенные в их микрорайоне. Также люди сообщали, что вдоль дорог на территории много открытых люков в колодцы. При этом часть строительного ограждения у детской площадки рядом с домом Сочинская 7 убрано, и дети любопытные дети беспрепятственно проникают на стройку.

Инспекция ответила, что в настоящее время строительство жилых домов в микрорайоне бухты Патрокл города Владивостока приостановлено, а застройщику выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по ограничению доступа на объекты строительства, а также обеспечения их охраны и освещения в ночное время.

Жители Патрокла отмечают, что этот ответ противоречит всем ответам, полученным из других структур, но все же более честно отражает положение дел с комплексной застройкой микрорайона. Так, например, весной этого года АИЖК заявляло, что темпы стройки растут.

Все последние новости о ходе комплексной застройки появляются здесь.

Напомним, в воскресенье 22 октября Андрей Тарасенко посетил три важных городских стройки — Владивостокский цирк, местный филиал Эрмитажа и инновационный культурный центр на острове Русском. В ходе инспекционной поездки он раскритиковал работу вице-губернатора Эдуарда Портнова, указав на ряд ошибок.

«Кто так строит? Зачем стройку разбивать на несколько подрядчиков и делить между ними обязанности? Я уже говорил, что объектами должна заниматься одна компания, иначе это может продолжаться бесконечно», — сказал Тарасенко Портнову, а на следующий день, 23 октября, освободил его от занимаемой должности. В пресс-службе администрации края сообщили, что врио губернатора снял с поста вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля, а также, что врио давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало.

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