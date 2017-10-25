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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Управление Росреестра по Башкирии возглавил Петр Клец

Указ о назначении чиновника подписал министр экономического развития России.

На пост руководителя регионального управления Росреестра по Башкирии приказом министра экономического развития России Максима Орешкина назначен Петр Клец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Петр Клец исполнял обязанности руководителя Росреестра по республике после того, как его предшественника Игоря Шелякова назначили на аналогичную должность в Ленинградской области.

Петр Клец родился в 1977 году в Ростовской области. Высшее образование получил в Донском юридическом институте и Российской академии правосудия. С 2001 по 2005 годы работал в обласном управлении Росреестра. В 2005 — 2007 годах работал адвокатов, с 2007 года занимал посты в республиканском управлении Росреестра по Башкирии. С 2012 года занимал должность заместителя руководителя Росреестра по республике.

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