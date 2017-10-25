Управление Росреестра по Башкирии возглавил Петр Клец
Указ о назначении чиновника подписал министр экономического развития России.
Указ о назначении чиновника подписал министр экономического развития России.
На пост руководителя регионального управления Росреестра по Башкирии приказом министра экономического развития России Максима Орешкина назначен Петр Клец. Об этом сообщает
Ранее Петр Клец исполнял обязанности руководителя Росреестра по республике после того, как его предшественника Игоря Шелякова назначили на аналогичную должность в Ленинградской области.
Петр Клец родился в 1977 году в Ростовской области. Высшее образование получил в Донском юридическом институте и Российской академии правосудия. С 2001 по 2005 годы работал в обласном управлении Росреестра. В 2005 — 2007 годах работал адвокатов, с 2007 года занимал посты в республиканском управлении Росреестра по Башкирии. С 2012 года занимал должность заместителя руководителя Росреестра по республике.