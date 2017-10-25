Рустэм Хамитов: «Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube»

«Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube, который сегодня очень развит. Вчера посмотрел — на “Башинформе” была ссылка. Один наш коллега учится в Англии, пытается защитить докторскую диссертацию — PhD, так она у них называется. Он в YouTube открыл канал на башкирском языке. Очень хорошо, красиво рассказывает о том, как и для чего он там учится, что видит. Молодец! Поддерживаю такие вещи. Это как раз правильные, современные формы», — сказал Рустэм Хамитов.