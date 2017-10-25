Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
07:58 (мск), источник: РИА Новости

Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем ЦК Компартии Китая

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета компартии Китая, при этом пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК сменились, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Помимо Си Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

Читайте также
Китаю объявили новую эру

В ходе первого пленума Центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

Ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это ставит председателя КНР в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав партии при жизни.

Китайская церемония: Пекин открыл новую эру социализма и вписал имя Си Цзиньпина в историю
Во время загрузки произошла ошибка.
24 октября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рынска поражена решением мужа в отношении Собчак
Слова президента дружественного Афганистана возмутили Москву
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Россия передала Филиппинам оружие и боеприпасы
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь