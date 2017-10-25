Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем ЦК Компартии Китая

Помимо Си Цзиньпина место в ЦК также сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

В ходе первого пленума Центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в их числе только одна женщина.

Ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, важнейшей из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это ставит председателя КНР в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав партии при жизни.