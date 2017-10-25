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07:53 (мск), источник: dostup1.ru

Зампредом Челябинского облсуда назначена Любовь Савельева

До последнего времени она являлась председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Президент РФ назначил на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Челябинского областного суда Любовь Савельеву, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ опубликован на интернерт-портале правовой информации.

До последнего времени Любовь Савельева являлась председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Напомним, вакантное место в Челябинском облсуде появилось после досрочной отставки Елены Кашириной. В ноябре 2016 года Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ее заявление о прекращении полномочий с 9 января 2017 года.

Судья была назначена заместителем председателя ЧОС на второй шестилетний срок полномочий 29 декабря 2011 года. Таким образом, она покинула пост почти на год раньше срока. Решение Елены Кашириной уйти в отставку в пресс-службе облсуда объяснили личными обстоятельствами.

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