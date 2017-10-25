Зампредом Челябинского облсуда назначена Любовь Савельева

Президент РФ назначил на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Челябинского областного суда Любовь Савельеву, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий указ опубликован на интернерт-портале правовой информации.

До последнего времени Любовь Савельева являлась председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Напомним, вакантное место в Челябинском облсуде появилось после досрочной отставки Елены Кашириной. В ноябре 2016 года Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ее заявление о прекращении полномочий с 9 января 2017 года.