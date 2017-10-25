Омский горсовет назначил дату публичного обсуждения бюджета-2018
Сегодня, 25 октября, Омский городской Совет на пленарном заседании утвердил дату проведения публичных слушаний о бюджете Омска на 2018 год.
Сегодня, 25 октября, Омский городской Совет на пленарном заседании утвердил дату проведения публичных слушаний о бюджете Омска на 2018 год.
Доходы городской казны составят 14 млрд 77 млн рублей, расходы — 14,8 млрд рублей, дефицит — 9,8%, что является предельным значением.
«Предлагается провести 10 ноября. Заявки на участие принимаются в течение четырех дней после опубликования данного постановления. Приглашаю всех желающих принять участие, вносить свои предложения в связи с доходной и расходной частью бюджета», — выступил председатель
Возражений у депутатов не нашлось, решение утвердили большинством голосов.
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