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08:00 (мск), источник: СуперОмск

Омский горсовет назначил дату публичного обсуждения бюджета-2018

Сегодня, 25 октября, Омский городской Совет на пленарном заседании утвердил дату проведения публичных слушаний о бюджете Омска на 2018 год.

Доходы городской казны составят 14 млрд 77 млн рублей, расходы — 14,8 млрд рублей, дефицит — 9,8%, что является предельным значением.

«Предлагается провести 10 ноября. Заявки на участие принимаются в течение четырех дней после опубликования данного постановления. Приглашаю всех желающих принять участие, вносить свои предложения в связи с доходной и расходной частью бюджета», — выступил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов.

Возражений у депутатов не нашлось, решение утвердили большинством голосов.

Напомним, ранее финансово-бюджетный комитет принял проект бюджета-2018 к рассмотрению, признав его соответствие Решению № 74 относительно прогноза социально-экономического развития города, основных направлений бюджетной и налоговой политики, проектов муниципальных программ.

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