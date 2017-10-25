Омский горсовет назначил дату публичного обсуждения бюджета-2018

«Предлагается провести 10 ноября. Заявки на участие принимаются в течение четырех дней после опубликования данного постановления. Приглашаю всех желающих принять участие, вносить свои предложения в связи с доходной и расходной частью бюджета», — выступил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов.