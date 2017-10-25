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08:10 (мск), источник: Zakon.kz

Нигматулин раскритиковал заоблачные штрафы за мелкие адмправонарушения

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поднял вопрос о необходимости тщательной проработки нормы, которая позволит освобождать от ответственности при малозначительности причиненного вреда, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса, где рассматриваются в первом чтении законодательные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, депутаты акцентировали внимание на отсутствии в действующем Кодексе статьи, согласно которой лицо могло быть освобождено от ответственности при условии малозначительности вреда, причиненного правонарушением.

Поддержавший коллег Спикер Палаты Нурлан Нигматулин в качестве примера привел случай, когда индивидуальный предприниматель был оштрафован на сумму 318 тысяч тенге за то, что не доплатил лицензионный сбор в сумме 100 тенге.

При этом Н. Нигматулин отметил, что такие случаи не единичны.

Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость тщательного изучения этого вопроса и выработки ко второму чтению редакции, которая бы позволила освобождать от ответственности при малозначительности причиненного вреда.

«Наказание должно быть соразмерно совершенному правонарушению», — добавил Н. Нигматулин, обращаясь к министру юстиции.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» направлен на дальнейшую гуманизацию административно-деликтного законодательства, совершенствование отдельных институтов производства по делам об административных правонарушениях, а также систематизацию процедурных и процессуальных норм КоАП.

Поправками предлагается, в частности, сокращение размера административного штрафа в среднем до 30%, расширение применения такого вида административного взыскания, как предупреждение.

Кроме того, предусматривается лишение или приостанавление действия только отдельных видов либо подвидов деятельности, на осуществление которых было выдано разрешение, а не всего разрешительного документа.

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