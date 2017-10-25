Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию

Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам.