Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября с государственным визитом отбыл в Турцию.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября с государственным визитом отбыл в Турцию.
Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения
Делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.
По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и