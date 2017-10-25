Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Правда и мифы о работе патологоанатома
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
08:02 (мск), источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Турцию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября с государственным визитом отбыл в Турцию.

Источник: UzReport.news

Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне в городе Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам.

Делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 A330NEO совершил свой первый полет
В Китае появились безрельсовые трамваи
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Россия передала Филиппинам оружие и боеприпасы
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь