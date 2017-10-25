Мирзиёев сделал выговор чиновникам за недостатки в строительстве жилья
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане выявлен ряд серьезных недостатков в организации строительства доступных многоквартирных домов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане выявлен ряд серьезных недостатков в организации строительства доступных многоквартирных домов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проведенный мониторинг выявил три основных недостатка: нарушение градостроительных норм и правил, некачественное выполнение
Кроме того, затягиваются работы по строительству внешних
В результате для устранения всех недостатков было выдано 761 предписание (заказчику — 205, подрядным организациям — 399, проектным организациям — 157), с выполненных объемов работ по 34 объектам снято свыше одного миллиарда сумов.
Так, Мирзиёев указал председателю Совета Министров Каракалпакстана Кахраману Сариеву, хокимам Бухарской области Уктаму Барноеву, Хорезмской области Ильгизару Сабирову и Ташкента Рахмонбеку Усманову на необеспечение должного контроля за реализацией программ строительства многоквартирных домов, в результате чего было допущено отставание от графиков.
Директор «Узшахар курилиш инвеста» Нарзуллаев получил выговор за невыполнение в должной мере возложенных на инжиниринговую компанию функций заказчика, в том числе технический надзор за ходом строительства, что привело к нарушению некоторыми генеральными подрядчиками установленных сроков и некачественному выполнению
Не остались в стороне и руководители Государственного комитета Узбекистана по архитектуре и строительству, а также головных проектных институтов, которые получили свою порцию нагоняя от главы государства. Они не обеспечили качественную проработку ключевых параметров