Мирзиёев сделал выговор чиновникам за недостатки в строительстве жилья

Источник: Sputnik

Проведенный мониторинг выявил три основных недостатка: нарушение градостроительных норм и правил, некачественное выполнение строительно-монтажных работ, отклонение от проектов.

Кроме того, затягиваются работы по строительству внешних инженерно-коммуникационных сетей, объектов инфраструктуры и благоустройству территорий массивов в Нукусе, Андижане, Бухаре, Термезе, Самарканде, Гулистане, Алмалыке, Чирчике и Бекабаде, имеется отставание от графиков на 41 доступном многоквартирном доме в Ташкенте (24 дома), Нукусе (7), Бухаре (6) и Ургенче (4).

В результате для устранения всех недостатков было выдано 761 предписание (заказчику — 205, подрядным организациям — 399, проектным организациям — 157), с выполненных объемов работ по 34 объектам снято свыше одного миллиарда сумов.

Президент Узбекистана со своей стороны сделал выговор ряду высокопоставленных чиновников за сложившуюся ситуацию.

Так, Мирзиёев указал председателю Совета Министров Каракалпакстана Кахраману Сариеву, хокимам Бухарской области Уктаму Барноеву, Хорезмской области Ильгизару Сабирову и Ташкента Рахмонбеку Усманову на необеспечение должного контроля за реализацией программ строительства многоквартирных домов, в результате чего было допущено отставание от графиков.

Директор «Узшахар курилиш инвеста» Нарзуллаев получил выговор за невыполнение в должной мере возложенных на инжиниринговую компанию функций заказчика, в том числе технический надзор за ходом строительства, что привело к нарушению некоторыми генеральными подрядчиками установленных сроков и некачественному выполнению строительно-монтажных работ.