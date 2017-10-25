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09:17 (мск), источник: РБК

Посольство России предупредило о штрафах за курение на пляжах Таиланда

Посольство России в Таиланде предупредило туристов о запрете на курение на ряде пляжей страны, нарушение которого грозит крупным штрафом или лишением свободы. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Источник: Reuters

Согласно решению Департамента морских и береговых ресурсов Таиланда, с 1 ноября курить нельзя на 20 пляжах, среди которых популярные у россиян места на острове Пхукет, а также в курортных городах Паттайя и Хуахин. Отмечается, что запрет введен в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды.

«Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.) или лишения свободы на срок до одного года», — говорится в сообщении посольства. Уточняется, что для удобства отдыхающих курение разрешено в специально оборудованных местах.

В сентябре в Таиланде были задержаны двое россиян из-за электронной сигареты. Они провели в полиции более суток, их отпустили под залог в размере 100 тыс. батов. Согласно законодательству Таиланда, ввоз и использование вейпов карается штрафом в 1 млн батов (более $30 тыс.) либо тюремным заключением на срок до 10 лет.

На пляжах Таиланда введут запрет на курение
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16 октября© Ньюстюб
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