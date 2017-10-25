Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
08:47 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве

Эти вопросы будут регламентированы и приведены в порядок.

Источник: VLADNEWS

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон «Об отдельных вопросах в сфере приграничного сотрудничества Приморского края и муниципальных образований Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Закон определяет полномочия законодательной власти, органов исполнительной власти в сфере приграничного сотрудничества и муниципальных образований Приморского края, а также устанавливает порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципалитетов.

В частности, к полномочиям Законодательного Собрания относятся: законодательное регулирование в сфере приграничного сотрудничества и муниципальных образований Приморского края, проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия правительства России с органами государственной власти сопредельных государств.

«Закон о приграничном сотрудничестве в Приморье необходим, — считает председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. — Если раньше каждый глава поселения мог поехать на сопредельную территорию и заключить соглашение, которое не входило в их компетенцию и, соответственно, не выполнялось, то сейчас в законе этот вопрос урегулирован. В нем четко обозначено, кто имеет право заключить соглашение, кто — меморандум, каким должно быть приграничное сотрудничество, кто эту деятельность контролирует и так далее. Таким образом, вопросы приграничного сотрудничества будут регламентированы и приведены в порядок».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Приморье появился закон о приграничном сотрудничестве
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
РФ передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии Китая
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь