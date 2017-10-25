Болото проблем: депутаты Гордумы «разнесли» отчет «Иркутскавтотранса»

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Депутаты Гордумы отказались принимать отчет и. о. директора МУП «Иркутскавтотранс» Константина Перфильева о деятельности предприятия и выводу его из затяжного кризиса. Народные избранники были возмущены подготовленностью докладчиков, ответственных лиц КГО и представителей управления транспорта. Вопросы касались купленных валидаторов по завышенной цене созданным МУПами города ООО «Центра по управлению транспортом», выделенных субсидий на покрытие долгов предприятия, плана антикризисных мероприятий. Народный избранник Александр Якубовский обратил внимание присутствующих на то, что ранее АО «УЭК» заказал валидаторы по цене около 14 тысяч рублей за штуку, в то время как администрация города закупила через ЦУТ устройства почти за 40 тысяч рублей за единицу, которые, в свою очередь, были переданы в аренду МУПам. Такую ситуацию депутат назвал абсурдом. Глава комиссии по ЖКЖ, народный избранник Юрий Коренев подвел итог обсуждений, заявив, что «Иркутскавтотранс» «затягивает город в болото», поскольку ответов на поставленные вопросы нет, а ситуация только ухудшается. Подробнее об этом — в материале ИА IrkutskMedia.

«Иркутскавтотранс» — одно из проблемных предприятий города по финансовым показателям, в котором с завидной регулярностью меняется руководство. Нынешний директор в должности чуть более месяца (назначен на данный пост 9 сентября), но уже заметил, что предприятие имеет колоссальные проблемы и решить их в ближайшее время не представляется возможным.

«Рентабельность перевозок низкая, а на некоторых маршрутах ее вообще нет. В настоящее время для оптимизации расходов предприятия разработан антикризисный план, а также проводятся оперативные мероприятия, направленные на повышение платежеспособности, которые включают в себя тотальное сокращение расходов, приостановление выплат, оптимизацию структуры. По окончании текущего года планируется сократить рост кредиторской задолженности со 129 млн рублей до 120 млн рублей», — сообщил Константин Перфильев.

Для устранения текущей неплатежеспособности предлагается снизить расходы на ГСМ за счет установки датчиков контроля за движением автобусов, сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов (как следствие — сокращение зарплаты), уменьшить расходы на запасные части для автомобилей, затраты на электроэнергию и прочее. Однако даже данные меры не позволят, по мнению руководителя предприятия, повысить платежеспособность.

«Согласно представленному варианту, видно, что предприятие самостоятельно не сможет в ближайшее время повысить свою платежеспособность и рассчитаться по просроченной задолженности», — заключил Константин Перфильев.

Пессимизм прогнозов фактически задал тон дальнейшего обсуждения, а докладчики с трудом отвечали на вопросы. Депутат Гордумы Александр Якубовский поинтересовался у чиновника, с какой целью МУП «Иркутскавтотранс» (субсидируемое и дефицитное предприятие) учредил ООО «Центр управления транспортом» вместо того, чтобы заниматься основной деятельностью. На это руководитель МУПа попытался объяснить, что цель новой структуры — «обеспечение предприятий (МУПов), обслуживания программного обеспечения оплаты проезда». Но более внятно разъяснить не получилось, и на помощь поспешил начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов. Он рассказал об основной цели созданного ЦУТа.

«На момент создания ООО “ЦУТ” идея была — внедрение системы оплаты проезда как с помощью банковских карт, так и при помощи ЕСПБ. В настоящее время проект в процессе реализации. Договариваемся со Сбербанком, отдельно занимаемся по ЕСПБ. Поэтому функционирование ЦУТ будет зависеть от текущих реалий. Но сейчас говорить о какой-то эффективности или убыточности преждевременно», — доложил Булат Тугутов.

Депутат заметил, что система эквайринга, те же самые валидаторы, банками предоставляются бесплатно, а ситуация с созданием для этих целей организации при финансировании из муниципалитета не ясна. Он добавил, что ранее (до создания ЦУТа) область в лице ОГАУ «ИТЦ» уже купила лицензию на эти валидаторы, которые предлагалось ставить на весь общественный транспорт региона. При этом ОГАУ приобрело одну лицензию на все валидаторы, а город через ЦУТ приобрело ПО на каждое устрйоство. Глава управления ответил, что не было разницы: купить отдельно «железо» и ПО или приобрести все вместе.

«ОГАУ “ИТЦ” — это оператор, но он областного подчинения, цель функционирования которого — создание операторских услуг в рамках областной программы. Программное обеспечение схожее. Но у нас планировалось, что, помимо областных льгот, будут вводиться городские. Вы же понимаете, что операторов может быть сколько угодно», — ответил Булат Тугутов.

Дальше был затронут вопрос закупок и условий установки валидаторов на автобусы. Как заметил депутат, приборы были закуплены через ЦУТ, а не напрямую по 44-ФЗ, что позволяет проводить закупку у единственного поставщика и обходить конкурсную процедуру. Также стоит заметить, что уставный капитал ЦУТа почти полностью совпадает с размером сделки по покупке валидаторов. Кроме того, валидаторы передаются в МУПы не безвозмездно, а за арендную плату, на что опять обратил внимание присутствующих Александр Якубовский, поскольку коммерческая организация — ООО «ЦУТ» — должна зарабатывать деньги.

Отвечало управление всем миром (докладывали начальники отделов, глава управления, и. о. директора «Иркутскавтотранса»), однако результат был виден налицо: неподготовленность ответственных лиц, незнание объективного положения вещей (цели покупки валидаторов через ЦУТ).

«Они у нас стоят. Точную цифру за валидаторы я не помню, но до 100 тысяч рублей в год», — рассказал представитель управления транспорта мэрии города.

Александр Якубовский подчеркнул, что унитарные предприятия создают ООО, в которое вносят денежные средства в уставный капитал, приобретают валидаторы и устанавливают их на МУПовские автобусы, при этом еще оплачивают аренду. Народный избранник обратил внимание присутствующих на абсурдность происходящего, когда администрацией создается сложная схема покупки валидаторов в обход 44-ФЗ. Внятного ответа на вопрос «Кто принимал решение о создании ЦУТ?» не было, однако чиновники из управления транспорта поспешили сообщить, что все решения принимались главой КГО.

«Я прошу всех зафиксировать абсурдность происходящего. В апреле текущего года те же самые валидаторы были куплены АО “УЭК” по цене 13,55 тысячи рублей за штуку. В нашем случае мы вместе с программным обеспечением купили один валидатор за 39,5 тысячи рублей. Разница в покупке составляет 26 тысяч рублей. Стоимостью одной лицензии — 26 тысяч рублей. Получается, что предприятия купили валидаторы и сами же платят аренду», — резюмировал Александр Якубовский.

Маргарита Ли выразила мнение, что обсуждение цены валидаторов — это дилетантское рассуждение. Она предложила перенести рассмотрение вопроса на декабрь, поскольку написана в Следственный комитет жалоба на неправомерные действия администрации Иркутска при закупке соответствующих устройств. Но тема с «Иркутскавтотрансом» себя не исчерпала.

Депутат Думы Александр Квасов заметил, что первоначальный план антикризисной программы предприятия, приводимый в начале года, состоял из 34-х пунктов, но в сентябре он был сокращен до 15-ти, несмотря на то что серьезных успехов предприятие так и не получило. Глава МУПа смог «выжать из себя», что некоторые пункты уже реализованы и поэтому план был скорректирован. Попыталась более развернуто ответить и.о. председателя КГО, начальник департамента финансовой и правовой работы КГО Юлия Ильина.

«КГО были приняты меры по выходу “Иркутскавтотранса” из кризиса, составлен план мероприятий. На базе комитета заседает антикризисная комиссия, которая изучала поступления бюджетных средств, проводимые мероприятия. В сентябре план был скорректирован, тогда же у нас появился новый глава предприятия, который внес свои коррективы, провел инвентаризацию имущества, оптимизацию», — отрапортовала чиновница.

Народный избранник поинтересовался проработанностью вопроса открытия четырех новых маршрутов в текущем году. Изначально они создавались с целью привлечения прибыли, однако сейчас приносят убытки от 36 тысяч до 578 тысяч рублей. Еще один вопрос также касался выделенных средств и убытков предприятия.

«В сентябре вы делали доклад об убытках, которые составили 24 млн рублей. В сентябре вам была выдана субсидия на 160 млн рублей. Сейчас снова проблема — нехватка средств. Где еще 136 млн рублей?» — отправил Александр Квасов вопрос в пустоту.

Председатель комиссии Юрий Коренев прекратил обсуждение деятельности МУП «Иркутскавтотранс» в связи с отсутствием ответов на задаваемые вопросы. Депутат резюмировал, что с предприятием «можно тонуть как в болоте» и «чем дальше тем сильнее.

«Можно долго тонуть как в болоте с “Иркутскавтотрансом”. Чем больше мы задаем вопросов, тем глубже погружаемся в непроходимую топь. Как только мы касаемся этого предприятия, эффективности его работы и обслуживания населения — все больше появляется вопросов», — заключил Юрий Коренев.

По итогам более часового обсуждения отчета он не был принят к сведению, поскольку депутаты почти единогласно проголосовали против.

Напомним, для перехода общественного транспорта Иркутска на электронную систему оплаты были закуплены специальные считывающие устройства — валидаторы, обслуживать которые будет ООО «Центр управления транспортом» (создан двумя МУПами города). Экспертное сообщество и депутаты заявили о высокой цене устройств, условиях их внедрения для коммерческих перевозчиков, а также функциях самого ЦУТа. Руководитель аппарата мэрии Иркутска Маргарита Ли отметила, что внедряемые валидаторы будут универсальными устройствами, которые позволят работать со всеми видами карт.