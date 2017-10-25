Омские депутаты наполовину уменьшили премии команде временного мэра Фролова
Теперь все денежные выплаты сотрудникам муниципалитета будут проходить через Горсовет.
Теперь все денежные выплаты сотрудникам муниципалитета будут проходить через Горсовет.
Сегодня, 25 октября, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты обсудили денежные премии сотрудникам мэрии.
Напомним, вопрос возник после представления прокуратуры, выявившей весной нынешнего года, что размеры денежных вознаграждений мэру Омска и его подчиненным были сопоставимы по размеру с зарплатами. То есть выплачивались в соотношении «1:1».
В проекте изменений в решение Горсовета были учтены претензии прокуратуры. В новом документе указано, что премии чиновникам мэрии должны составлять не больше 50 процентов от оплаты труда и выплачиваться не чаще раза в квартал. Кроме того, конкретизированы критерии для денежных бонусов. При этом Все премии будут согласовываться через Горсовет.
Между тем коммунисты Иван Федин и Иван Курятников предложили сократить премии до 25 процентов.
— В стране инфляция. Зарплаты у людей маленькие, — аргументировал позицию фракции КПРФ Федин.
Однопартийца поддержал глава фракции в Горсовете Дмитрий Горбунов.
— Люди нас не поймут, — продемонстрировал верность идеалам партии Горбунов.
В то время как глава
В итоге проект изменений в решение Горсовета приняли большинством голосов.