Врио губернатора Бурков напутствует омских единороссов перед Заксобранием
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 25 октября, врио омского губернатора Александр Бурков проведет заседание фракции «Единой России» в здании Законодательного собрания.
Как стало известно «СуперОмску», в среду, 25 октября, врио омского губернатора Александр Бурков проведет заседание фракции «Единой России» в здании Законодательного собрания.
Встреча с единороссами ЗС пройдет как раз накануне второго заседания областного парламента, которое для нового руководителя региона будет первым.
Ранее заседание фракции ЕР в Заксобрании проводил предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. На этих встречах обсуждалась позиция партии по вопросам, включенным в повестку пленарного заседания областного парламента.
Несмотря на то, что на нынешнем заседании ЗС не будут обсуждаться вопросы областного бюджета на 2018 год, ожидается, что у депутатов могут возникнуть вопросы по тем или иным статьям бюджета. Так, беспокойство может вызвать опустошение резервного фонда правительства после компенсаций фермерам
Отметим, что сначала проект областного бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов будет вынесен на заседание регионального правительства, которое состоится 25 октября.