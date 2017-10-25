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09:35 (мск), источник: СуперОмск

Врио губернатора Бурков напутствует омских единороссов перед Заксобранием

Как стало известно «СуперОмску», в среду, 25 октября, врио омского губернатора Александр Бурков проведет заседание фракции «Единой России» в здании Законодательного собрания.

Источник: РИА "Новости"

Встреча с единороссами ЗС пройдет как раз накануне второго заседания областного парламента, которое для нового руководителя региона будет первым.

Ранее заседание фракции ЕР в Заксобрании проводил предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. На этих встречах обсуждалась позиция партии по вопросам, включенным в повестку пленарного заседания областного парламента.

Несмотря на то, что на нынешнем заседании ЗС не будут обсуждаться вопросы областного бюджета на 2018 год, ожидается, что у депутатов могут возникнуть вопросы по тем или иным статьям бюджета. Так, беспокойство может вызвать опустошение резервного фонда правительства после компенсаций фермерам из-за африканской чумы свиней.

Отметим, что сначала проект областного бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов будет вынесен на заседание регионального правительства, которое состоится 25 октября.

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