Врио губернатора Бурков напутствует омских единороссов перед Заксобранием

Источник: РИА "Новости"

Встреча с единороссами ЗС пройдет как раз накануне второго заседания областного парламента, которое для нового руководителя региона будет первым.

Ранее заседание фракции ЕР в Заксобрании проводил предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. На этих встречах обсуждалась позиция партии по вопросам, включенным в повестку пленарного заседания областного парламента.

Несмотря на то, что на нынешнем заседании ЗС не будут обсуждаться вопросы областного бюджета на 2018 год, ожидается, что у депутатов могут возникнуть вопросы по тем или иным статьям бюджета. Так, беспокойство может вызвать опустошение резервного фонда правительства после компенсаций фермерам из-за африканской чумы свиней.