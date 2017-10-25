Белый дом счел расследование по урановой сделке с Москвой «верным шагом»

Источник: AP 2017

«Я, конечно, думаю, что это шаг в правильном направлении», — отреагировала она на соответствующий вопрос, добавив, что представители Белого дома уже неоднократно отмечали — «если бы во время [президентской] кампании [в рамках заключения этого соглашения] существовал какой-либо тайный сговор или тайный сговор был заключен с какой-либо другой страной — нужно смотреть на [экс-кандидата в президенты США Хиллари] Клинтон». «Поэтому я думаю, что это [расследование урановой сделки с Россией] правильно», — заключила Сандерс, заметив однако, что «напрямую» не обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

О расследовании конгрессом урановой сделки США с Россией стало известно накануне, 24 октября. Об этом тогда заявил глава комитета по разведке палаты представителей Дэвид Ньюнс. Это российско-американское соглашение было достигнуто в 2010 году. Хиллари Клинтон в этот период занимала должность госсекретаря США, сделка была одобрена администрацией экс-президента Барака Обамы. Согласно ей, под контроль российской корпорации «Росатом» перешла канадская уранодобывающая компания Uranium One, что позволило России контролировать пятую частью всех месторождений руды в США.

Позже, в марте, расследовать этот договор призвал Дональд Трамп. Спустя месяц в связи с этим он обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией, заявив о выгоде урановой сделки для главы избирательного комитета экс-госсекретаря США Джона Подесты. Последний, по данным американского лидера, «вместе с братом владеет компанией в России». Также тогда Трамп напомнил о том, что муж его бывшей соперницы в президентской гонке Билл Клинтон в 2010 году выступал в России на ежегодной конференции инвесторов, организованной банком «Ренессанс Капитал», аналитики которого рекомендовали акции Uranium One к покупке. За свое выступление он получил гонорар в $500 тыс.