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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальником отдела развития спорта в краевом Минспорта стал Евгений Мелешин

Начальником отдела развития спорта краевого министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края назначен Евгений Мелешин.

До этого назначения он работал старшим администратором пермского футбольного клуба «Амкар». Как ранее сообщал «Ъ», в начале октября прежний руководитель отдела Евгений Мочалов вместе с большинством сотрудников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По одной из версий, уход чиновников произошел из-за конфликта с действующим министром Олегом Глызиным. Чтобы не блокировать работу отдела, в ведомство были временно посланы сотрудники из ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП, базируется в СК им. Сухарева).

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