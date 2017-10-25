Начальником отдела развития спорта в краевом Минспорта стал Евгений Мелешин
Начальником отдела развития спорта краевого министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края назначен Евгений Мелешин.
Начальником отдела развития спорта краевого министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края назначен Евгений Мелешин.
До этого назначения он работал старшим администратором пермского футбольного клуба «Амкар». Как ранее сообщал «Ъ», в начале октября прежний руководитель отдела Евгений Мочалов вместе с большинством сотрудников написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По одной из версий, уход чиновников произошел