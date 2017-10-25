Начальником отдела развития спорта в краевом Минспорта стал Евгений Мелешин

До этого назначения он работал старшим администратором пермского футбольного клуба «Амкар». Как ранее сообщал «Ъ», в начале октября прежний руководитель отдела Евгений Мочалов вместе с большинством сотрудников написал заявление об увольнении по собственному желанию.



По одной из версий, уход чиновников произошел из-за конфликта с действующим министром Олегом Глызиным. Чтобы не блокировать работу отдела, в ведомство были временно посланы сотрудники из ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП, базируется в СК им. Сухарева).