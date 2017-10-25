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09:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии один из вузов прекратит прием студентов

Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на вчерашнем заседании Совета по развитию электронного образования.

Источник: Proufu.ru

 — Ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих должна играть Башкирская академия государственной службы и управления. Фактически она должна стать главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы. Мы переформатируем академию, откажемся от приема по системе подготовки высшего образования. Прием уже прекратили, сейчас в затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, — пояснил Хамитов.

Напомним, встреча касалась развития портала «Электронное образование РБ», в котором задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждое учебное заведение в первую очередь регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.

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