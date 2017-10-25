В Башкирии один из вузов прекратит прием студентов

— Ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих должна играть Башкирская академия государственной службы и управления. Фактически она должна стать главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы. Мы переформатируем академию, откажемся от приема по системе подготовки высшего образования. Прием уже прекратили, сейчас в затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, — пояснил Хамитов.



Напомним, встреча касалась развития портала «Электронное образование РБ», в котором задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждое учебное заведение в первую очередь регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.