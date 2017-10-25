В Башкирии один из вузов прекратит прием студентов
Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на вчерашнем заседании Совета по развитию электронного образования.
Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на вчерашнем заседании Совета по развитию электронного образования.
— Ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих должна играть Башкирская академия государственной службы и управления. Фактически она должна стать главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы. Мы переформатируем академию, откажемся от приема по системе подготовки высшего образования. Прием уже прекратили, сейчас в затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, — пояснил Хамитов.
Напомним, встреча касалась развития портала «Электронное образование РБ», в котором задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждое учебное заведение в первую очередь регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.