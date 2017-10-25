Россия заблокировала в ООН резолюцию по Сирии

Источник: Sputnik.by

Документ был поддержан 11 голосами. Против проголосовали Россия и Боливия, один член Совета (Китай) воздержался.

Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совету Безопасности ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В МИД РФ заявили, что Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада СМР и его досконального изучения.

Реакция на решение РФ

Госдепартамент США выразил разочарование в связи с позицией России по данному вопросу. По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, «мы глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя их политических соображений».

«Используя свое право вето, Россия заявила, что не против продления расследования, но не хочет принимать решения до публикации доклада», — пишет газета Wall Street Journal. По мнению издания, дипломаты, которые поддержали резолюцию, заявили, что проведение голосования до выхода доклада предназначено для деполитизации вопроса.

По мнению издания Foreign Policy, решение РФ подчеркивает растущие разногласия между Москвой и Вашингтоном.

Как отметила Washington Post, «решение Москвы наложить вето было осуждено США, Британией и другими странами». Эти страны назвали действия России «попыткой оградить преступников от ответа за самые противоречивые нарушения прав человека в ходе шестилетней войны в Сирии».