У премьер-министра в ближайшем будущем появится собственное знамя

Источник: Publika.md

Предполагается, что полотнище будет синего цвета с изображением государственного герба в центре. Его модель разработали в 2010 году, но до сих пор так и не изготовили.

Если документ одобрят, в будущем знамя будут выдавать премьеру в день принятия присяги. Оно будет храниться в кабинете главы кабмина и выставляться на публике лишь на официальных церемониях.