У премьер-министра в ближайшем будущем появится собственное знамя
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Предполагается, что полотнище будет синего цвета с изображением государственного герба в центре. Его модель разработали в 2010 году, но до сих пор так и не изготовили.
Если документ одобрят, в будущем знамя будут выдавать премьеру в день принятия присяги. Оно будет храниться в кабинете главы кабмина и выставляться на публике лишь на официальных церемониях.
Подобные знамёна есть также у главы государства и председателя парламента. Первое представляет собой пурпурное квадратное полотнище, второе — красное.