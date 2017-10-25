Евгений Куйвашев предложил Парагваю уральские лифты и трубы

Глава уральского региона Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Латинскую Америку встретился с министром строительства Парагвая Рамоном Хименесом Гаоной, сообщает в среду, 25 октября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев предложил развивать товарооборот между Свердловской областью и Паргваем, рассказав о конкурентоспособной современной уральской продукции для латиноамериканской страны.

«Свердловская область имеет большой опыт строительства промышленных объектов, в том числе объектов атомной энергетики, а также недорогого жилья. Мы готовы предложить услуги по проектированию, а также поставку производимой продукции для этой сферы. Это силовые трансформаторы, высоковольтная аппаратура, генераторы, кабельная и электротехническая продукция, лифтовое оборудование, трубы любых сортаментов, включая полипропиленовые, хризотил-асбест и изготовленные на его основе кровельные и огнеупорные материалы», — поделился руководитель Среднего Урала с Рамоном Хименесом Гаоной.

Кроме того, предприятия области могут поделиться своим инновационным опытом по обеззараживанию воды в системах водоснабжения и водоотведения, а аткже предоставить продукцию в сфере железнодорожного транспорта, атомной энергетики, химической промышленности, станкостроения, приборостроения, в том числе медицинского.

По мнению Евгения Куйвашева, Парагваю может быть интересен опыт уральского региона по созданию автоматизированной системы энергофинансового управления «Энергоплан» и реализации проекта «Биржа энергосервисных контрактов».

По данным департамента информполитики, в 2016 году товарооборот между Свердловской областью и Парагваем составил 250 тысяч долларов. Экспорт по итогам прошлого года вырос в 2,4 раза по сравнению с показателем 2015 года.