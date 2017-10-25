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09:54 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской городской службе спасения сменился руководитель

Александр Ильин уволился из МЧС в звании полковника.

Директором Челябинской городской службы спасения стал Александр Ильин — ранее он занимал пост замначальника областного МЧС по государственной противопожарной службе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧГСС.

«Я считаю, что в профессии спасателя своя специфика. Есть тонкости в работе. Например, подготовка по альпинизму у спасателей лучше, чем у пожарных. Кроме того, в службе спасения Челябинска есть кинологическое подразделение, чего нет в ГУ МЧС по Челябинской области. О работе специалистов службы спасения у меня было всегда хорошее мнение. Спасатели справлялись с поставленными задачами на тех ЧС, где мне доводилось с ними работать», — рассказал новый руководитель службы.

Ранее городскую службу спасения возглавлял Александр Павленков.

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