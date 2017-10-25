В Челябинской городской службе спасения сменился руководитель

«Я считаю, что в профессии спасателя своя специфика. Есть тонкости в работе. Например, подготовка по альпинизму у спасателей лучше, чем у пожарных. Кроме того, в службе спасения Челябинска есть кинологическое подразделение, чего нет в ГУ МЧС по Челябинской области. О работе специалистов службы спасения у меня было всегда хорошее мнение. Спасатели справлялись с поставленными задачами на тех ЧС, где мне доводилось с ними работать», — рассказал новый руководитель службы.