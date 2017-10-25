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10:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

И.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко поручено курировать вопросы первого зама

И.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко поручено курировать вопросы первого зама. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, 25 октября 2017 года Герасименко приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ему поручено курировать вопросы жизнеобеспечения города: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт и административно-технический и муниципальный контроль. Отметим, что в существующей структуре горадминистрации, опубликованной на сайте мэрии, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент благоустройства и дорожного хозяйства, департамент транспорта и связи, а также управление административно-технического и муниципального контроля находятся в блоке первого заместителя главы администрации.

Напомним также, что 17 октября 2017 года состоялась встреча врио губернатора Глеба Никитина и депутатов Думы Нижнего Новгорода. Никитин предложил депутатам свою кандидатуру при переходе на одноглавую систему управления городом — депутата Госдумы РФ, экс-депутата Гордумы Владимира Панова. 18 октября Гордума приняла решение обратиться к главе региона с инициативой о прямых выборах мэра, но после истечения срока полномочий текущего созыва (до 2020 года). В этот же день стало известно об отставке Сергея Белова, а на следующий день — об отставке Сергея Миронова, и.о. главы администрации стала замглавы администрации Наталия Казачкова, которая ранее также работала в облправительстве — возглавляла министерство инвестиций и земельных отношений. 20 октября Никитин внес в ЗС НО законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему.

СПРАВКА

Александр Анатольевич Герасименко родился 22 января 1967 года в р.п. Чернышковский Волгоградской области. В 1991 году окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова по специальности «Автомобильные дороги». С 1985 года по 1987 года проходил срочную службу в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал в качестве дорожного рабочего Волжской автомобильной дороги ДРСУ № 1. С 1991 по 1992 годы работал мастером Волжской автомобильной дороги. С 1992 по 2006 годы — на руководящих должностях в дорожно-строительных компаниях. С 2006 по 2013 год возглавлял Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. С сентября 2013 года — министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Имеет государственные и ведомственные награды, среди которых Орден Почета, нагрудный знак «Почетный дорожник России». Женат, воспитывает двух дочерей.

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