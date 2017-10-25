И.о. замглавы нижегородского сити-менеджера Александру Герасименко поручено курировать вопросы первого зама

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ему поручено курировать вопросы жизнеобеспечения города: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт и административно-технический и муниципальный контроль. Отметим, что в существующей структуре горадминистрации, опубликованной на сайте мэрии, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент благоустройства и дорожного хозяйства, департамент транспорта и связи, а также управление административно-технического и муниципального контроля находятся в блоке первого заместителя главы администрации.

Напомним также, что 17 октября 2017 года состоялась встреча врио губернатора Глеба Никитина и депутатов Думы Нижнего Новгорода. Никитин предложил депутатам свою кандидатуру при переходе на одноглавую систему управления городом — депутата Госдумы РФ, экс-депутата Гордумы Владимира Панова. 18 октября Гордума приняла решение обратиться к главе региона с инициативой о прямых выборах мэра, но после истечения срока полномочий текущего созыва (до 2020 года). В этот же день стало известно об отставке Сергея Белова, а на следующий день — об отставке Сергея Миронова, и.о. главы администрации стала замглавы администрации Наталия Казачкова, которая ранее также работала в облправительстве — возглавляла министерство инвестиций и земельных отношений. 20 октября Никитин внес в ЗС НО законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему.

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