«Это кто вообще?»: красноярцы узнают о новом мэре через интернет

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Информационное пространство Красноярска 24 октября взорвала новость о том, что в городе сменилась власть. Вместо Эдхама Акбулатова, одержавшего победу на выборах градоначальника в 2012 году, мэром Красноярска станет министр транспорта края Сергей Ерёмин. Вот только выбор сделали не горожане, а депутаты горсовета, поскольку всенародные выборы градоначальника в Красноярске отменили ещё в 2014 году.

Как сегодня, 25 октября, сообщили ИА REGNUM в мэрии, инаугурация состоится 26 октября в 16:00 по местному времени. Между тем красноярцы продолжают обсуждать эту новость в соцсетях. Примечательно, что некоторые горожане, судя по комментариям в красноярских пабликах, вообще не знают, кто такой Сергей Ерёмин.

«Это кто вообще?» — спрашивает подписчик группы «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», комментируя новость об избрании Ерёмина. «Его кто-нибудь знает?» — интересуется ещё один подписчик. «Выборы, которые прошли без участия народа. Большинство жителей крск (Красноярска — прим. ИА REGNUM) даже не знает кто это без Гугла. Демократия господа, демократия», — рассуждает красноярский пользователь соцсетей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

По мнению первого заместителя председателя законодательного собрания края Алексея Клешко, легитимность нового мэра не стоит ставить под сомнение.

По его словам, пытаться «поставить под сомнение легитимность нового мэра — значит заранее поставить под сомнение все его будущие решения».

Клешко напомнил, что в 2012 году, когда выборы мэра выиграл Эдхам Акбулатов, у красноярцев тоже возникали вопросы:

ИА REGNUM, 24 октября депутаты городского совета Красноярска избрали нового мэра. Им стал 41-летний глава краевого минтранса Сергей Ерёмин. Его поддержали 23 депутата из 29 голосовавших.

Руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов, также участвовавший в конкурсе на должность мэра, взял самоотвод. Единственный оставшийся соперник Ерёмина — депутат горсовета Владимир Егоров — попросил народных избранников подержать Ерёмина и в итоге получил лишь один голос. Пятеро проголосовали против всех.

До инаугурации, которая состоится 26 октября, мэром Красноярска остаётся Акбулатов, который выиграл всенародные выборы в 2012 году, получив 106 344 голоса (69,37%) при явке около 20%.