«Это кто вообще?»: красноярцы узнают о новом мэре через интернет
По мнению красноярского парламентария, новому мэру Красноярска будет непросто, так как ему придётся заново завоёвывать доверие горожан.
По мнению красноярского парламентария, новому мэру Красноярска будет непросто, так как ему придётся заново завоёвывать доверие горожан.
Информационное пространство Красноярска 24 октября взорвала новость о том, что в городе сменилась власть. Вместо Эдхама Акбулатова, одержавшего победу на выборах градоначальника в 2012 году, мэром Красноярска станет министр транспорта края Сергей Ерёмин. Вот только выбор сделали не горожане, а депутаты горсовета, поскольку всенародные выборы градоначальника в Красноярске отменили ещё в 2014 году.
Как сегодня, 25 октября, сообщили ИА REGNUM в мэрии, инаугурация состоится 26 октября в 16:00 по местному времени. Между тем красноярцы продолжают обсуждать эту новость в соцсетях. Примечательно, что некоторые горожане, судя по комментариям в красноярских пабликах, вообще не знают, кто такой Сергей Ерёмин.
«Это кто вообще?» — спрашивает подписчик группы «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», комментируя новость об избрании Ерёмина. «Его
По его словам, пытаться «поставить под сомнение легитимность нового мэра — значит заранее поставить под сомнение все его будущие решения».
Клешко напомнил, что в 2012 году, когда выборы мэра выиграл Эдхам Акбулатов, у красноярцев тоже возникали вопросы:
ИА REGNUM, 24 октября депутаты городского совета Красноярска избрали нового мэра. Им стал 41-летний глава краевого минтранса Сергей Ерёмин. Его поддержали 23 депутата из 29 голосовавших.
Руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов, также участвовавший в конкурсе на должность мэра, взял самоотвод. Единственный оставшийся соперник Ерёмина — депутат горсовета Владимир Егоров — попросил народных избранников подержать Ерёмина и в итоге получил лишь один голос. Пятеро проголосовали против всех.
До инаугурации, которая состоится 26 октября, мэром Красноярска остаётся Акбулатов, который выиграл всенародные выборы в 2012 году, получив 106 344 голоса (69,37%) при явке около 20%.
Ранее Акбулатов заявлял о том, что намерен вновь побороться за кресло градоначальника, но 18 октября стало известно, что он выбыл из борьбы, взяв самоотвод.