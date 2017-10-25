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10:08 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Депутат против Собчак. Чем знаменит кандидат в президенты Боровик

Уральский политик записал в свои победы планы Владимира Путина.

Источник: Городская дума Екатеринбурга

Екатеринбургский депутат гордумы Евгений Боровик, вот уже год не появляющийся на заседаниях, после заявления о президентских амбициях решил использовать для собственного продвижения выступления главы государства Владимира Путина.

Как передает 25 октября корреспондент «АиФ-Урал», на своей странице в соцсетях Боровик процитировал заявление президента о необходимости перехода российской армии на контрактную основу и напомнил, что несколько дней назад он тоже написал этот тезис в своем блоге.

«Буду стараться как можно больше важных идей публиковать, ведь, если они начнут реализовываться даже действующей властью, это уже будет моя победа!» — оптимистично заявил екатеринбургский претендент на президентское кресло.

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В Екатеринбурге депутат известен многочисленными скандалами. Так, ровно год назад его и двух коллег, Олега Хабибуллина и Михаила Гаранина лишили депутатских мандатов за непредоставление деклараций о доходах. Позже решение было отменено, но на заседаниях комиссий и думы Боровик больше не появлялся. До этого депутат оказался в центре криминального скандала, когда на него подала заявление бывшая девушка. Поводом для этого стало распространение в интернете интимного видео — по факту возбуждалось уголовное дело, но позже расследование приостановили.

В 2007 году политика, на тот момент представлявшего «Другую Россию» задерживала милиция по подозрению в использовании угнанного автомобиля. Через год будущий кандидат в президенты оказался участником потасовки с журналистом Алексеем Новоселовым на крыльце Генконсульства США.

Кроме того на счету Евгения Боровика — постоянная смена партий и политических объединений. За свою карьеру он успел выступить от «Другой России», «Российского народно-демократического союза», «Родины», ЛДПР, «Правого дела», «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ.

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