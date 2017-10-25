Дмитрий Азаров поздравил таможенников с профессиональным праздником
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил таможенников с профессиональным праздником.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил таможенников с профессиональным праздником.
«Таможенная служба играет важную роль в деле укрепления экономической безопасности, государственного регулирования внешней торговли, создания благоприятных условий для развития
Указывается, что особое значение деятельность таможни имеет в новых
«Сотрудники Самарской таможни вносят свой весомый вклад в выполнение возложенных на таможенные органы нашей страны функций. Они принимают решительные меры по защите прав и интересов россиян и отечественных предприятий, предотвращают нарушения российского законодательства. Сегодня ваши профессиональные качества, преданность делу, честность и порядочность как никогда востребованы обществом. Уверен, что накопленные вами знания и опыт, помноженные на славные традиции, заложенные