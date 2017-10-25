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10:00 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил таможенников с профессиональным праздником

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил таможенников с профессиональным праздником.

Источник: РИА "Новости"

«Таможенная служба играет важную роль в деле укрепления экономической безопасности, государственного регулирования внешней торговли, создания благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений России с другими странами мира», — говорится в поздравлении.

Указывается, что особое значение деятельность таможни имеет в новых социально-экономических условиях, когда на первый план выходят задачи пополнения бюджетных доходов, защиты внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции.

«Сотрудники Самарской таможни вносят свой весомый вклад в выполнение возложенных на таможенные органы нашей страны функций. Они принимают решительные меры по защите прав и интересов россиян и отечественных предприятий, предотвращают нарушения российского законодательства. Сегодня ваши профессиональные качества, преданность делу, честность и порядочность как никогда востребованы обществом. Уверен, что накопленные вами знания и опыт, помноженные на славные традиции, заложенные ветеранами-таможенниками, и в дальнейшем позволят вам добиваться значимых результатов в работе. Искренне благодарю вас за безупречную службу на благо нашей губернии, на благо страны! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, счастья и добра!», — поздравил таможенников Дмитрий Азаров.

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