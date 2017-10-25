Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина

«Под Вашим руководством Коммунистическая партия Китая достигла значительных высот в обеспечении социально-экономического развития страны и повышении благосостояния народа. Желаю Вам успехов в неустанном созидательном труде на пути повышения международного авторитета и социально-экономической мощи дружественного Китая. Выражаю уверенность в том, что всесторонние стратегические отношения между Казахстаном и Китаем будут и впредь динамично развиваться, а также будет укрепляться дружба наших народов, — говорится в телеграмме.