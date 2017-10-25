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10:15 (мск), источник: Kapital.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Kapital.kz

«Под Вашим руководством Коммунистическая партия Китая достигла значительных высот в обеспечении социально-экономического развития страны и повышении благосостояния народа. Желаю Вам успехов в неустанном созидательном труде на пути повышения международного авторитета и социально-экономической мощи дружественного Китая. Выражаю уверенность в том, что всесторонние стратегические отношения между Казахстаном и Китаем будут и впредь динамично развиваться, а также будет укрепляться дружба наших народов, — говорится в телеграмме.

В завершение президент Казахстана пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая — процветания.

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