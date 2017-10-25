Прокурор Приморья раскритиковал работу краевых предприятий-монополистов

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный на заседании Законодательного собрания в среду, 25 октября, прошелся по эффективности деятельности крупнейших краевых предприятий-монополистов — КГУП «Примтеплоэнерго» и АО’Примавтодор. Одни, по словам прокурора, не могут должным образом наладить претензионную работу и покончить с миллиардными долгами, а другие берут массу контрактов на ремонт дорог и не успевают их исполнять, или же осваивают деньги, не обращая внимание на низкое качество производимых работ, сообщает корр. ИАPrimaMedia.

«Показательным примером является бездействие департамента транспорта и дорожного хозяйства в вопросе контроля за деятельностью акционерного общества «Примавтодор», 100% акций которого принадлежит Приморскому краю. В настоящее время из 28-ми государственных контрактов на сумму свыше 7 млрд рублей, заключенных с указанным предприятием, работы выполнены на сумму немногим больше 4,5 млрд рублей. При этом сроки исполнения обязательств по 11-ти из указанных контрактов уже истекли. По пяти государственным контрактам, объем выполненных и принятых работ является крайне низким и составляет от 15 до 50% объема работ, предусмотренных контрактами, что свидетельствует о возможном нарушении сроков исполнения контрактов со стороны АО «Примавтодор», — рассказал приморским парламентариям Сергей Бессчасный.

По словам докладчика, акционерное общество в отсутствие конкуренции на рынке фактически осваивает львиную долю бюджетных средств при низком качестве исполнения договорных обязательств. А непродуманное реформирование общества привело к появлению системных проблем в дорожной отрасли края.

«Те же вопросы мы задаем администрации края в отношении “Примтеплоэнерго”, предприятие имеет колоссальную дебиторскую задолженность, размер которой уже превысил 4,6 млрд рублей, однако эффективная работа по ее взысканию не ведется», — уточнил прокурор.

Беспокойство контролирующих органов вызывает и то, что ответственные структуры совершенно не думают об экономии бюджетных средств. Только после вмешательства прокуратуры топливо стали по максимуму закупать в летний период, когда цены держаться на уровне 20 тысяч рублей за тонну, а не в декабре.