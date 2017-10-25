Прокурор Приморья раскритиковал работу краевых предприятий-монополистов
«Примавтодор» осваивает бюджет при низком качестве работ, а «Примтеплоэнерго» накопило долгов на миллиарды и не взыскивает их.
«Примавтодор» осваивает бюджет при низком качестве работ, а «Примтеплоэнерго» накопило долгов на миллиарды и не взыскивает их.
Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.
Прокурор Приморья Сергей Бессчасный на заседании Законодательного собрания в среду, 25 октября, прошелся по эффективности деятельности крупнейших краевых
«Показательным примером является бездействие департамента транспорта и дорожного хозяйства в вопросе контроля за деятельностью акционерного общества «Примавтодор», 100% акций которого принадлежит Приморскому краю. В настоящее время из 28-ми государственных контрактов на сумму свыше 7 млрд рублей, заключенных с указанным предприятием, работы выполнены на сумму немногим больше 4,5 млрд рублей. При этом сроки исполнения обязательств по 11-ти из указанных контрактов уже истекли. По пяти государственным контрактам, объем выполненных и принятых работ является крайне низким и составляет от 15 до 50% объема работ, предусмотренных контрактами, что свидетельствует о возможном нарушении сроков исполнения контрактов со стороны АО «Примавтодор», — рассказал приморским парламентариям Сергей Бессчасный.
«Те же вопросы мы задаем администрации края в отношении “Примтеплоэнерго”, предприятие имеет колоссальную дебиторскую задолженность, размер которой уже превысил 4,6 млрд рублей, однако эффективная работа по ее взысканию не ведется», — уточнил прокурор.
Беспокойство контролирующих органов вызывает и то, что ответственные структуры совершенно не думают об экономии бюджетных средств. Только после вмешательства прокуратуры топливо стали по максимуму закупать в летний период, когда цены держаться на уровне 20 тысяч рублей за тонну, а не в декабре.
«Полагаю, что необходим качественный анализ хозяйственной деятельности названных предприятий и жесткий контроль за их работой со стороны депутатского корпуса», — отметил Бессчасный.