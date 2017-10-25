Врио губернатора Андрей Травников дал оценку проектной деятельности

23 октября на утверждение правительства был представлен документ, регламентирующий проектную деятельность исполнительных органов в регионе. В нем четко прописан перечень лиц, ответственных за эту работу, организационная структура и система управления, регламент осуществления проектной деятельности и другие ключевые моменты. Функции проектного офиса возлагаются на министерство регионального развития области.

— Я уделяю большое внимание организации проектной деятельности исполнительных органов государственной власти. Надо признать, что эта работа необходимая, но совсем не простая, — сказал Андрей Травников. — На федеральном уровне полноценно запустить проектную деятельность пока не удалось. И проблема даже не в отсутствии каких-либо нормативно-правовых актов, регламентирующих перераспределение ролей, полномочия и ответственность. Чтобы получить необходимый эффект, нужно создать определенный настрой среди участников — представителей исполнительных органов.

По словам врио губернатора, мало создать проектные офисы, определить заказчиков и кураторов проектов. Без инициативы и ответственности самих участников работа, как правило, сводится к простому исполнению поручений руководителей.

— Поэтому у меня большая просьба отнестись к этому ответственно. Считаю, что в перечне региональных проектов должен появиться еще один — проект постоянного совершенствования государственного управления на уровне Новосибирской области. Жду от членов правительства, руководителей органов исполнительной власти, а также от представителей законодательной власти, Общественной палаты и общественных советов предложений, что надо сделать, чтобы проектное управление в регионе давало реальные результаты, — подвел итог Андрей Травников.