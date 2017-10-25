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10:24 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора Андрей Травников дал оценку проектной деятельности

Организация проектной деятельности государственной власти ведется в нашем регионе уже около года. По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Ольги Молчановой, за это время была проведена большая работа, 70 человек прошли специальное обучение, причем 60 из них получили сертификаты международного образца.

23 октября на утверждение правительства был представлен документ, регламентирующий проектную деятельность исполнительных органов в регионе. В нем четко прописан перечень лиц, ответственных за эту работу, организационная структура и система управления, регламент осуществления проектной деятельности и другие ключевые моменты. Функции проектного офиса возлагаются на министерство регионального развития области.

— Я уделяю большое внимание организации проектной деятельности исполнительных органов государственной власти. Надо признать, что эта работа необходимая, но совсем не простая, — сказал Андрей Травников. — На федеральном уровне полноценно запустить проектную деятельность пока не удалось. И проблема даже не в отсутствии каких-либо нормативно-правовых актов, регламентирующих перераспределение ролей, полномочия и ответственность. Чтобы получить необходимый эффект, нужно создать определенный настрой среди участников — представителей исполнительных органов.

По словам врио губернатора, мало создать проектные офисы, определить заказчиков и кураторов проектов. Без инициативы и ответственности самих участников работа, как правило, сводится к простому исполнению поручений руководителей.

— Поэтому у меня большая просьба отнестись к этому ответственно. Считаю, что в перечне региональных проектов должен появиться еще один — проект постоянного совершенствования государственного управления на уровне Новосибирской области. Жду от членов правительства, руководителей органов исполнительной власти, а также от представителей законодательной власти, Общественной палаты и общественных советов предложений, что надо сделать, чтобы проектное управление в регионе давало реальные результаты, — подвел итог Андрей Травников.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 43 от 25 октября 2017 года.

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