Андрей Бочаров в Калачёвском районе ознакомился с ходом подготовки к юбилею Сталинградской Победы
Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил ряд объектов в
Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил ряд объектов в
Первым объектом, который осмотрел глава региона, стал памятник «Соединение
— Здесь всё изменилось, стало таким, каким должно было быть изначально. Уверен, что до 19 ноября все мероприятия, запланированные в рамках подготовки к празднику, будут выполнены в полном объёме, — заявил Андрей Бочаров.
В районном центре завершено благоустройство новой парковой зоны на бульваре 300-летия
Своеобразным центром притяжения территории выступает стела с изображением герба и текстом указа президента РФ о присвоении Калачу звания «Город воинской славы». Место для установки стелы определяли с учетом пожеланий жителей города. В первую очередь, учитывалось мнение ветеранов. С ними советовался губернатор во время своего визита в феврале нынешнего года. Работа по возведению монумента идет активно. Открытие нового памятного знака намечено на 19 ноября 2017 года. По заверению подрядчика, всё готово к открытию.
Ещё одним объектом инспекции стала центральная улица
— Это же ваш дом, надо навести в нём порядок. Бизнес должен нести социальную ответственность, — напомнил Андрей Бочаров.
Губернатор проинспектировал строительство учебного корпуса профучилища № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда Виктора Штепо. Возведение объекта было начато еще в 1992 году, однако в 1998-м остановлено. Пор инициативе губернатора, вопрос о завершении строительства был решён. В настоящее время завершается первый этап строительства учебного корпуса. Полностью закончено устройство современного вентилируемого фасада, заменены окна и двери, продолжаются кровельные работы. Окончание работ намечено на следующий год.
Также в рамках подготовки к юбилею контрнаступления под Сталинградом реконструируется стадион «Водник» — одна из основных площадок будущего празднования. Здесь будет организован показ военной техники и вооружения — всего около 20 единиц, а также смонтирована сцена для выступления творческих коллективов.
Комплексное обновление преобразило и районный Дом культуры, где также будет организован праздничный концерт. Работы разбиты на два этапа: в этом году заменены окна, входные группы и кровля, обновлён фасад здания — на эти цели выделено 15,5 млн рублей. В 2018 году предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить инженерные коммуникации, благоустроить прилегающую территорию.
В целом, на
— Мы продолжили ту работу, которую начали в Камышине. В рамках подготовки к юбилею, город получил новый импульс для развития, — отметил Андрей Бочаров.
Комплексное развитие территорий — приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области, старт которой был дан в 2014 году. Программа охватила не только крупные города, но и малые населённые пункты. Главная задача, поставленная губернатором Андреем Бочаровым, — обеспечить комфортные условия для всех жителей, создать основу для дальнейшего развития. Так, за три года реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. В этом году проекты благоустройства впервые реализуют в 90 сельских поселениях.