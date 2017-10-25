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10:51 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров в Калачёвском районе ознакомился с ходом подготовки к юбилею Сталинградской Победы

Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки посетил ряд объектов в Калаче-на-Дону и посёлке Пятиморск. Как уже сообщал РИАЦ, поездка предпринята в целях ознакомления с ходом подготовки к празднованию 75-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и реализации инфраструктурных проектов, инициированных губернатором.

Источник: РИАЦ

Первым объектом, который осмотрел глава региона, стал памятник «Соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов» в посёлке Пятиморск. Памятник, воздвигнутый по проекту Евгения Вучетича в 1954 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Сама скульптура находится в хорошем состоянии, однако вопросы благоустройства решены не были. Андрей Бочаров, посетив монумент в сентябре 2016 года, поставил задачу привести его в порядок. Сегодня задача выполнена, освоено около 22 млн рублей. Приведены в порядок парапеты, лестничные марши, лавочки, отремонтированы тумбы, завершена работа по озеленению и организации полива. Отремонтировано асфальтовое покрытие, обустроена пешеходная зона от улицы Ленина до памятника. Это место станет одним из главных, где 19 ноября 2017 года развернутся основные торжества, посвящённые 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.

— Здесь всё изменилось, стало таким, каким должно было быть изначально. Уверен, что до 19 ноября все мероприятия, запланированные в рамках подготовки к празднику, будут выполнены в полном объёме, — заявил Андрей Бочаров.

В районном центре завершено благоустройство новой парковой зоны на бульваре 300-летия Калача-на-Дону. И здесь также реализована задача, поставленная губернатором. Парковая зона представляет собой единый архитектурный комплекс площадью шесть тысяч квадратных метров. Старая тротуарная плитка и бордюры демонтированы, высажены деревья и кустарники. Обустроены пешеходные зоны, проведены установка поливочного водопровода, монтаж освещения и систем видеонаблюдения, парковой мебели.

Своеобразным центром притяжения территории выступает стела с изображением герба и текстом указа президента РФ о присвоении Калачу звания «Город воинской славы». Место для установки стелы определяли с учетом пожеланий жителей города. В первую очередь, учитывалось мнение ветеранов. С ними советовался губернатор во время своего визита в феврале нынешнего года. Работа по возведению монумента идет активно. Открытие нового памятного знака намечено на 19 ноября 2017 года. По заверению подрядчика, всё готово к открытию.

Ещё одним объектом инспекции стала центральная улица Калача-на-Дону — Октябрьская, где завершаются работы по благоустройству. Губернатор поставил задачу перед администрацией города исправить недостатки ливневой канализации, чтобы вдоль тротуаров и на перекрёстках не образовывались лужи. Сегодня в городе лил дождь, и недостатки стали очевидны. Ещё одно поручение руководителя региона касалось приведения к единому современному виду торговых точек в городе.

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— Это же ваш дом, надо навести в нём порядок. Бизнес должен нести социальную ответственность, — напомнил Андрей Бочаров.

Губернатор проинспектировал строительство учебного корпуса профучилища № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда Виктора Штепо. Возведение объекта было начато еще в 1992 году, однако в 1998-м остановлено. Пор инициативе губернатора, вопрос о завершении строительства был решён. В настоящее время завершается первый этап строительства учебного корпуса. Полностью закончено устройство современного вентилируемого фасада, заменены окна и двери, продолжаются кровельные работы. Окончание работ намечено на следующий год.

Также в рамках подготовки к юбилею контрнаступления под Сталинградом реконструируется стадион «Водник» — одна из основных площадок будущего празднования. Здесь будет организован показ военной техники и вооружения — всего около 20 единиц, а также смонтирована сцена для выступления творческих коллективов.

Комплексное обновление преобразило и районный Дом культуры, где также будет организован праздничный концерт. Работы разбиты на два этапа: в этом году заменены окна, входные группы и кровля, обновлён фасад здания — на эти цели выделено 15,5 млн рублей. В 2018 году предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить инженерные коммуникации, благоустроить прилегающую территорию.

В целом, на социально-экономическое развитие Калачевского района с 2014 года было направлено свыше одного миллиарда рублей бюджетных и внебюджетных средств. Сегодня здесь решаются инфраструктурные задачи, реализуются проекты благоустройства, строятся объекты освещения, газификации, водоснабжения, приводят в порядок дороги.

— Мы продолжили ту работу, которую начали в Камышине. В рамках подготовки к юбилею, город получил новый импульс для развития, — отметил Андрей Бочаров.

Комплексное развитие территорий — приоритет долгосрочной стратегии Волгоградской области, старт которой был дан в 2014 году. Программа охватила не только крупные города, но и малые населённые пункты. Главная задача, поставленная губернатором Андреем Бочаровым, — обеспечить комфортные условия для всех жителей, создать основу для дальнейшего развития. Так, за три года реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. В этом году проекты благоустройства впервые реализуют в 90 сельских поселениях.

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